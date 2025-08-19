Pogorzelcy z Ząbek z pomocą finansową. Jest wsparcie od samorządów
Mieszkańcy Ząbek, którzy stracili dach nad głową w lipcowym pożarze przy ulicy Powstańców, mogą wreszcie liczyć na realne wsparcie. Ruszył nabór wniosków o dotacje celowe w wysokości 10 tys. zł, które mają pomóc w odbudowie życia po tragedii. Pomoc finansowa obejmie m.in. dopłaty do wynajmu mieszkań, remonty i zakup najpotrzebniejszych rzeczy.
Mieszkańcy Ząbek, którzy ucierpieli w lipcowym pożarze budynku przy ul. Powstańców, mogą od poniedziałku składać wnioski o pomoc finansową. Burmistrzyni miasta Małgorzata Zyśk poinformowała, że każda poszkodowana rodzina otrzyma dotację celową w wysokości 10 tys. zł. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na remonty, wynajem mieszkań i zakup niezbędnych rzeczy.
Jak uzyskać wsparcie
Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach. Aby je złożyć, konieczne jest dołączenie potwierdzenia własności lokalu i zaświadczenia o zdarzeniu wystawionego przez policję lub straż pożarną. Podstawą do przyznania pomocy będzie także wywiad środowiskowy. O dotację mogą ubiegać się wszyscy pogorzelcy, niezależnie od dochodów.
Dotacja w wysokości 10 tys. zł jest podzielona na miesięczne transze po 2 tys. zł. Środki pochodzą od samorządów – województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego, sąsiednich gmin, miasta Ząbki i Metropolii Warszawa, a także z darowizny banku PKP BP. Część pieniędzy zebrano również podczas charytatywnych pikników i koncertów.
Zyśk podkreśliła, że potrzeba jeszcze około 2 mln zł, aby kompleksowo wesprzeć poszkodowanych. Kolejne zbiórki odbędą się 30 i 31 sierpnia oraz 12–14 września.
Pożar sprzed półtora miesiąca
Przypomnijmy, że do pożaru doszło 3 lipca wieczorem. Ogień zajął poddasze i rozprzestrzenił się na trzy połączone budynki. Na szczęście nikt nie zginął, a obrażenia osób obecnych na miejscu były niegroźne. Ucierpiało natomiast trzech ratowników, w tym dwóch strażaków PSP.
Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Do tej pory przesłuchano ok. 150 świadków i przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca tragedii.
Ubezpieczyciele już wypłacili pogorzelcom około 8 mln zł zaliczek i odszkodowań. W budynku, w którym doszło do pożaru, ubezpieczonych było 152 mieszkania. W likwidację szkód zaangażowanych jest 12 towarzystw ubezpieczeniowych.
