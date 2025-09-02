Pogrzeb Majora „Slaba” Krakowiana będzie szczególny. Rodzina ma ważny apel
Tragiczna śmierć mjr. pilota Macieja Krakowiana wstrząsnęła całą Polską. Pilot elitarnego zespołu Tiger Demo Team Poland zginął 28 sierpnia 2025 roku podczas przygotowań do pokazów lotniczych Radom Air Show. Teraz pojawiły się pierwsze informacje o pogrzebie wojskowego bohatera. Uroczystość będzie miała charakter zamknięty, a rodzina skierowała poruszający apel do mediów.
Katastrofa, która zatrzymała kraj
Do wypadku doszło około godziny 19:25, gdy mjr Krakowian odbywał treningowy lot nad lotniskiem w Radomiu. Pilotując myśliwiec F-16, uderzył w pas startowy. Nie zdążył się katapultować – zginął na miejscu. Na wieść o tragedii organizatorzy odwołali Air Show Radom 2025, a Dowództwo Generalne natychmiast zawiesiło wszystkie niebojowe loty F-16 do odwołania.
Pożegnanie w cieniu tragedii. Rodzina apeluje
31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach wydała oficjalny komunikat w sprawie uroczystości pogrzebowych:
– Zgodnie z decyzją najbliższych, ceremonia pożegnania mjr. pil. Macieja „Slaba” Krakowiana będzie miała charakter prywatny. Prosimy media o powstrzymanie się od relacjonowania oraz obecności na pogrzebie. To czas żałoby, który rodzina chce przeżyć w spokoju – czytamy w oświadczeniu jednostki.
Rodzina była jego całym światem
Choć znany był z pokazów i lotniczej precyzji, Maciej Krakowian prywatnie był czułym ojcem i mężem. Na swoim profilu w mediach społecznościowych publikował zdjęcia z życia rodzinnego. Zginął, pozostawiając żonę i dwóch kilkuletnich synów – bliźniaków. W komentarzach internauci nie kryją łez i współczucia: „Był nie tylko żołnierzem, był tatą. Tak bardzo żal”.
Jeden z najlepszych pilotów w Polsce
Major Krakowian był uważany za jednego z najwybitniejszych pilotów F-16 w kraju. Zgromadził ponad 1400 godzin nalotu, z czego aż 1200 w kokpicie tego myśliwca. Miesiąc przed śmiercią zachwycił światowy pokaz lotniczy Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii. Wyróżniono go prestiżową nagrodą „As the Crow Flies Trophy” dla najlepszego pilota pokazu.
Wielka strata dla Sił Powietrznych
Śmierć Krakowiana to niepowetowana strata dla całego środowiska wojskowego i lotniczego. Był nie tylko liderem Tiger Demo Team, ale i instruktorem w jednej z najważniejszych baz taktycznych w Polsce. Dla wielu młodszych kolegów był mentorem i wzorem.
Co dalej z lotami F-16?
Po wypadku Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych ogłosiło natychmiastowe zawieszenie wszystkich lotów pokazowych i szkoleniowych z udziałem F-16 do czasu wyjaśnienia przyczyn tragedii. W mediach społecznościowych trwa żałoba, a piloci na całym świecie publikują symboliczne zdjęcia i wpisy upamiętniające „Slaba”.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.