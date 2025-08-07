Polacy mają rekordowe oszczędności, ale mogą je stracić! Eksperci biją na alarm
Polacy nigdy wcześniej nie zgromadzili tak dużych oszczędności jak teraz. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że wartość aktywów finansowych obywateli osiągnęła rekordowy poziom. Mimo to większość tych pieniędzy jest poważnie zagrożona – leży na kontach, gdzie każdego dnia traci na wartości przez inflację. Eksperci ostrzegają: czas nauczyć się inwestować, zanim będzie za późno.
Polacy nigdy wcześniej nie dysponowali tak dużym majątkiem finansowym. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że aktywa naszych obywateli osiągnęły rekordowy poziom ponad 3,5 biliona złotych. Mimo imponujących kwot, eksperci biją na alarm – większość tych środków jest przechowywana w sposób, który naraża je na realne straty. W tle rośnie także inflacja i presja demograficzna, a nad głowami konsumentów zawisa widmo nowych opłat.
Inflacja niższa, ale wyższa niż prognozy
W lipcu inflacja spadła do 3,1% rok do roku – to mniej niż miesiąc wcześniej, ale więcej, niż przewidywali ekonomiści. Oczekiwano zejścia poniżej 3%, jednak efekt tzw. wysokiej bazy z ubiegłego roku nie wystarczył, by wyhamować wzrost cen. Choć trend spadkowy jest widoczny, to nadal odczuwalny – ceny żywności wzrosły o 4,9%, a energii o 2,4%. Tanieją tylko paliwa, które w porównaniu z zeszłym rokiem potaniały o 6,8%.
Mimo że wskaźnik CPI zbliża się do celu inflacyjnego NBP (2,5% ± 1 p.p.), to konsumenci nadal odczuwają presję cenową, a realna wartość pieniądza pozostaje zagrożona – szczególnie w przypadku środków trzymanych w gotówce lub na rachunkach bieżących.
Rekordowe oszczędności, ale połowa w pułapce inflacji
Według danych NBP, Polacy na koniec I kwartału 2025 roku dysponowali aktywami finansowymi o wartości 3,516 biliona złotych. To najwyższy wynik w historii. Niestety aż 51% tej sumy – czyli ponad 1,7 biliona złotych – pozostaje na rachunkach bankowych lub w gotówce, gdzie pieniądze praktycznie nie pracują, a ich siła nabywcza stopniowo się zmniejsza.
Eksperci ostrzegają, że takie podejście do oszczędzania w dłuższej perspektywie może oznaczać realne straty. Inflacja systematycznie uszczupla wartość oszczędności, które nie są inwestowane. Tymczasem wzrasta udział aktywów kapitałowych – w I kwartale przekroczył 816 mld zł. To ponad 23% całkowitych oszczędności Polaków i znak, że coraz więcej osób zaczyna szukać alternatyw dla nieopłacalnych lokat.
Polacy żyją coraz dłużej – i muszą oszczędzać więcej
Z danych GUS wynika, że długość życia w Polsce systematycznie rośnie. Przeciętny mężczyzna żyje dziś prawie 75 lat, a kobieta ponad 82. To powód do zadowolenia, ale i wyzwanie dla systemu emerytalnego. Starzejące się społeczeństwo, przy jednoczesnym spadku liczby urodzeń, oznacza ogromne obciążenie dla budżetu państwa i przyszłych emerytów.
Wzrost średniej długości życia oznacza, że Polacy muszą dłużej pracować lub… lepiej zarządzać oszczędnościami. Własne mieszkanie i aktywa inwestycyjne mogą okazać się kluczem do spokojnej starości, szczególnie jeśli ZUS i system emerytalny będą wymagały poważnych korekt.
Nowa opłata uderzy w kieszenie klientów
Dodatkowym zagrożeniem dla portfeli Polaków może być planowane rozszerzenie tzw. opłaty reprograficznej. Ministerstwo Kultury chce objąć nią nowoczesną elektronikę: smartfony, tablety, komputery i telewizory. Nowa danina wynosząca 1% wartości urządzenia ma obowiązywać od przyszłego roku i zwiększyć wpływy artystów nawet do 200 mln zł rocznie.
Choć formalnie zapłaci ją importer, w praktyce koszt ten najprawdopodobniej zostanie przeniesiony na klienta. Konsultacje potrwają do końca sierpnia.
Czas przestać się bać inwestowania
Pomimo wysokich oszczędności i rosnącej świadomości finansowej, Polacy wciąż obawiają się inwestowania. Wolą trzymać pieniądze na koncie niż zaryzykować i pomnożyć kapitał. Tymczasem dane pokazują, że warto – w I kwartale wartość akcji giełdowych w rękach Polaków wzrosła o ponad 10%. Dla porównania – zyski z lokat bankowych były znikome.
Rekordowe oszczędności to dobra wiadomość, ale w obliczu inflacji, nowych opłat i demograficznych wyzwań, równie ważne jak zarabianie, jest skuteczne zarządzanie pieniędzmi. Polacy muszą nauczyć się nie tylko oszczędzać, ale też mądrze inwestować – zanim ich majątek stanie się tylko iluzją bezpieczeństwa.
