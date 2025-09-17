Polacy masowo wybierają ten kraj, bankructwo innych popularnych kierunków?

17 września 2025 22:05 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Ta stolica jest miastem, które daje największe szczęście turystom. Polacy coraz tłumniej odwiedzają Portugalię. Statystyki pokazują, że nasz kraj znajduje się już w czołówce narodowości najczęściej wybierających ten kierunek. Tylko w lipcu liczba polskich podróżnych wzrosła o kilkanaście procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, a trend stale rośnie.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Portugalia na celowniku Polaków

Jeszcze niedawno Portugalia była uznawana za destynację egzotyczną i nieco odległą. Dziś to jeden z najchętniej wybieranych kierunków urlopowych. Polacy zachwycają się nie tylko Algarve, znanym z rajskich plaż, lecz coraz chętniej eksplorują także regiony środkowej Portugalii. Na mapie polskich turystów pojawiają się Tomar z klasztorem templariuszy, Santarém z historyczną zabudową, Leiria z imponującym zamkiem, a także słynne sanktuarium w Fatimie.

Ten wzrost popularności nie jest przypadkowy. Portugalia przyciąga stabilną pogodą, bogactwem zabytków i kulturą, która łączy południowy luz z unikatowym dziedzictwem.

Lizbona daje szczęście podróżnym

Na fali zainteresowania Portugalią szczególnie wyróżnia się Lizbona. Stolica została uznana za miasto, które daje turystom najwięcej szczęścia. Badania przeprowadzono w ramach rankingu uwzględniającego pogodę, dostępność atrakcji, jakość jedzenia i przyjazność mieszkańców.

To właśnie w Lizbonie podróżni czują się najbardziej usatysfakcjonowani. Spacer po Alfamie, przejażdżka żółtym tramwajem numer 28 czy widok z punktów widokowych na siedmiu wzgórzach sprawiają, że każdy dzień staje się wyjątkowy. Miasto oferuje także znakomitą kuchnię z kultowymi pastéis de nata i świeżymi owocami morza, które dodatkowo podnoszą poziom zadowolenia.

Co to oznacza dla Ciebie

Rosnąca popularność Portugalii wśród Polaków to znak, że ten kraj staje się coraz bardziej dostępny i atrakcyjny. W praktyce oznacza to więcej bezpośrednich połączeń lotniczych, bogatszą ofertę biur podróży i coraz lepsze rekomendacje od rodaków, którzy już odkryli ten kierunek.

Dla Ciebie to szansa, aby dołączyć do rosnącej grupy podróżnych i przekonać się, dlaczego Portugalia zdobywa serca turystów. Jeśli planujesz urlop pełen słońca, kultury i radości, Lizbona i środkowa Portugalia mogą być idealnym wyborem.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl