Polacy masowo wybierają ten kraj, bankructwo innych popularnych kierunków?
Ta stolica jest miastem, które daje największe szczęście turystom. Polacy coraz tłumniej odwiedzają Portugalię. Statystyki pokazują, że nasz kraj znajduje się już w czołówce narodowości najczęściej wybierających ten kierunek. Tylko w lipcu liczba polskich podróżnych wzrosła o kilkanaście procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, a trend stale rośnie.
Portugalia na celowniku Polaków
Jeszcze niedawno Portugalia była uznawana za destynację egzotyczną i nieco odległą. Dziś to jeden z najchętniej wybieranych kierunków urlopowych. Polacy zachwycają się nie tylko Algarve, znanym z rajskich plaż, lecz coraz chętniej eksplorują także regiony środkowej Portugalii. Na mapie polskich turystów pojawiają się Tomar z klasztorem templariuszy, Santarém z historyczną zabudową, Leiria z imponującym zamkiem, a także słynne sanktuarium w Fatimie.
Ten wzrost popularności nie jest przypadkowy. Portugalia przyciąga stabilną pogodą, bogactwem zabytków i kulturą, która łączy południowy luz z unikatowym dziedzictwem.
Lizbona daje szczęście podróżnym
Na fali zainteresowania Portugalią szczególnie wyróżnia się Lizbona. Stolica została uznana za miasto, które daje turystom najwięcej szczęścia. Badania przeprowadzono w ramach rankingu uwzględniającego pogodę, dostępność atrakcji, jakość jedzenia i przyjazność mieszkańców.
To właśnie w Lizbonie podróżni czują się najbardziej usatysfakcjonowani. Spacer po Alfamie, przejażdżka żółtym tramwajem numer 28 czy widok z punktów widokowych na siedmiu wzgórzach sprawiają, że każdy dzień staje się wyjątkowy. Miasto oferuje także znakomitą kuchnię z kultowymi pastéis de nata i świeżymi owocami morza, które dodatkowo podnoszą poziom zadowolenia.
Co to oznacza dla Ciebie
Rosnąca popularność Portugalii wśród Polaków to znak, że ten kraj staje się coraz bardziej dostępny i atrakcyjny. W praktyce oznacza to więcej bezpośrednich połączeń lotniczych, bogatszą ofertę biur podróży i coraz lepsze rekomendacje od rodaków, którzy już odkryli ten kierunek.
Dla Ciebie to szansa, aby dołączyć do rosnącej grupy podróżnych i przekonać się, dlaczego Portugalia zdobywa serca turystów. Jeśli planujesz urlop pełen słońca, kultury i radości, Lizbona i środkowa Portugalia mogą być idealnym wyborem.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
