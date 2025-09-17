Polacy ruszyli do sklepów. Eksperci nie mają wątpliwości

17 września 2025 13:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wrzesień przyniósł historyczny wzrost optymizmu wśród Polaków – wskaźnik bieżących nastrojów konsumenckich osiągnął najwyższy poziom od 2020 roku, wynika z danych GUS analizowanych przez Bank Pekao. To jasny sygnał, że polska gospodarka dynamicznie odbija, a obywatele coraz chętniej sięgają po portfele.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ekonomiści wskazują, że powrót do poziomów sprzed pandemii jest już w zasięgu ręki. Co więcej, prognozy sugerują, że 2025 rok może zostać zapamiętany jako „rok konsumpcji” – czas intensywnych zakupów, inwestycji w gospodarstwa domowe i dynamicznego wzrostu wydatków.

Już dane o PKB za drugi kwartał 2025 r. potwierdziły pozytywny trend, a bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej daje nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą dalsze przyspieszenie.

Zdaniem ekspertów to właśnie konsumpcja prywatna stanie się głównym motorem polskiej gospodarki w najbliższym czasie. Oznacza to nie tylko większe zakupy codzienne, ale również wzrost zainteresowania dobrami trwałego użytku – sprzętem RTV, AGD czy samochodami.

Co to oznacza dla Polaków?

  • większą skłonność do wydatków i inwestycji w życie codzienne,

  • lepsze perspektywy dla przedsiębiorców i handlu detalicznego,

  • możliwe dalsze odbicie rynku nieruchomości i motoryzacji.

Jeśli trend się utrzyma, polski konsument stanie się jednym z najważniejszych filarów wzrostu gospodarczego w Europie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl