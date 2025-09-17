Polacy ruszyli do sklepów. Eksperci nie mają wątpliwości
Wrzesień przyniósł historyczny wzrost optymizmu wśród Polaków – wskaźnik bieżących nastrojów konsumenckich osiągnął najwyższy poziom od 2020 roku, wynika z danych GUS analizowanych przez Bank Pekao. To jasny sygnał, że polska gospodarka dynamicznie odbija, a obywatele coraz chętniej sięgają po portfele.
Polski konsument w euforii – wskaźnik bieżących nastrojów znalazł się we wrześniu na najwyższym poziomie od 2020 roku. Jesteśmy na dobrej drodze do poziomów przedpandemicznych i zapowiada się, że rok 2025 będziemy wspominać jako rok konsumpcji🚀
PKB za 2kw25 był tego jaskółką pic.twitter.com/PryLHcP6ac
— Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) September 17, 2025
Ekonomiści wskazują, że powrót do poziomów sprzed pandemii jest już w zasięgu ręki. Co więcej, prognozy sugerują, że 2025 rok może zostać zapamiętany jako „rok konsumpcji” – czas intensywnych zakupów, inwestycji w gospodarstwa domowe i dynamicznego wzrostu wydatków.
Już dane o PKB za drugi kwartał 2025 r. potwierdziły pozytywny trend, a bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej daje nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą dalsze przyspieszenie.
Zdaniem ekspertów to właśnie konsumpcja prywatna stanie się głównym motorem polskiej gospodarki w najbliższym czasie. Oznacza to nie tylko większe zakupy codzienne, ale również wzrost zainteresowania dobrami trwałego użytku – sprzętem RTV, AGD czy samochodami.
Co to oznacza dla Polaków?
-
większą skłonność do wydatków i inwestycji w życie codzienne,
-
lepsze perspektywy dla przedsiębiorców i handlu detalicznego,
-
możliwe dalsze odbicie rynku nieruchomości i motoryzacji.
Jeśli trend się utrzyma, polski konsument stanie się jednym z najważniejszych filarów wzrostu gospodarczego w Europie.
