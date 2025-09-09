Polacy rzucili się na oszczędzanie na emeryturę. Ale o jednym limicie niemal nikt nie pamięta – to kosztowny błąd
Coraz więcej Polaków decyduje się zabezpieczyć swoją przyszłość finansową, otwierając konta IKE i IKZE. To efekt rosnącej świadomości ekonomicznej i obaw związanych z niskimi świadczeniami z ZUS-u w przyszłości. Jak pokazują dane Komisji Nadzoru Finansowego, skala oszczędzania dynamicznie rośnie, ale wraz z nią pojawia się problem — wielu obywateli zapomina o limitach wpłat, co może prowadzić do niepotrzebnych komplikacji podatkowych.
Rekordowe wpłaty na konta emerytalne
Zgodnie z najnowszym raportem KNF, na koniec czerwca 2025 roku wartość środków zgromadzonych na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wyniosła ponad 14,3 miliarda złotych. To aż o 4,1 miliarda więcej niż rok wcześniej. Równolegle wzrosły też wpłaty na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) — tylko w pierwszej połowie 2025 roku Polacy przelali tam 3,2 miliarda złotych.
Średnia wartość wpłat także imponuje. Na IKZE wpłacano przeciętnie po 4600 zł, a na IKE — aż 5900 zł. Eksperci wskazują, że to efekt m.in. ulgi podatkowej dla użytkowników IKZE, która w praktyce pozwala odliczyć wpłacone środki od podstawy opodatkowania w PIT.
Dwa popularne konta, dwa różne limity
Zarówno IKE, jak i IKZE to narzędzia, które pomagają budować prywatne zabezpieczenie emerytalne. W obu przypadkach obowiązują jednak roczne limity wpłat, o których — jak wynika z analiz resortu finansów — wciąż zbyt wielu Polaków nie pamięta.
W 2025 roku limit wpłat na IKZE wynosi 1,2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (dla przedsiębiorców 1,8-krotność), a w przypadku IKE – 3-krotność. Po przekroczeniu tego pułapu dodatkowe środki nie podlegają ochronie podatkowej, a ich wypłata może wiązać się z dodatkowymi kosztami fiskalnymi.
IKZE z ulgą, IKE bez podatku – wybór zależy od strategii
Osoby, które zdecydują się na IKZE, mogą liczyć na ulgę podatkową — odliczenie wpłat od dochodu w PIT. To oznacza realne oszczędności już teraz, ale późniejsza wypłata środków wiąże się z obowiązkiem zapłaty 10% podatku zryczałtowanego. W przypadku IKE sytuacja wygląda odwrotnie — nie ma odliczenia od podatku przy wpłacie, ale po osiągnięciu wieku emerytalnego można wypłacić środki bez dodatkowego opodatkowania.
Jak założyć konto emerytalne? To prostsze niż się wydaje
Założenie konta IKE lub IKZE możliwe jest zarówno w bankach, funduszach inwestycyjnych, jak i zakładach ubezpieczeniowych. Wystarczy mieć ukończone 16 lat i zdecydować, jaki rodzaj konta lepiej odpowiada naszym potrzebom. Konta są indywidualne, co oznacza, że nie można ich zakładać wspólnie z małżonkiem czy dzieckiem.
Co jeszcze warto wiedzieć?
Polacy coraz lepiej rozumieją, że opieranie się wyłącznie na świadczeniach z ZUS-u nie zapewni im komfortowej starości. Dlatego systematyczne oszczędzanie w ramach trzeciego filaru może stać się jednym z fundamentów bezpieczeństwa finansowego. Eksperci apelują jednak, by pamiętać o limitach oraz dokumentować wszystkie wpłaty, co może być kluczowe przy rozliczeniach podatkowych lub wypłacie środków w przyszłości.
