Polacy uciekają z banków. Prawie połowa zmienia miejsce oszczędzania!
Coraz więcej Polaków przestaje być lojalnych wobec jednego banku. Prawie połowa klientów przenosi swoje oszczędności tam, gdzie warunki są korzystniejsze – wynika z najnowszego raportu. Regularnie robi to co piąty z nas, a najczęściej na taki krok decydują się seniorzy i czterdziestolatkowie.
Blisko połowa Polaków przenosi oszczędności do innych banków. Raport ujawnia powody
Prawie co drugi Polak zmienia bank, jeśli znajdzie lepsze warunki do oszczędzania – wynika z raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: oszczędny jak Polak”. Coraz częściej szukamy wyższych oprocentowań, a jednocześnie rośnie nasza świadomość finansowa.
Gdzie Polacy szukają zysków?
Według badania aż 49 proc. respondentów zdecydowało się przenieść swoje oszczędności do innej instytucji finansowej. Co piąty (21 proc.) robi to regularnie, a 28 proc. – tylko w wyjątkowych sytuacjach. Najbardziej aktywni okazują się osoby po 60. roku życia (51 proc.) i czterdziestolatkowie (50 proc.). Młodsi – w wieku 18–29 lat – znacznie rzadziej szukają lepszych ofert (37 proc.).
Miejsce zamieszkania ma mniejsze znaczenie. Podobnie często zmieniają bank mieszkańcy dużych aglomeracji (49 proc.), jak i małych miasteczek (47 proc.).
Lojalność kontra mobilność
Mimo że coraz więcej osób przenosi oszczędności, nadal spora grupa Polaków pozostaje wierna jednemu bankowi. 42 proc. badanych nie zmienia instytucji ani produktu, nawet gdy pojawiają się atrakcyjniejsze oferty.
Co ciekawe, wśród lojalnych dominują kobiety – 49 proc. z nich deklaruje, że nie przenosi środków. W przypadku mężczyzn odsetek ten jest znacznie niższy – 34 proc. Odwrotnie jest wśród seniorów: osoby powyżej 60 lat częściej decydują się na zmianę niż młodzi dorośli.
Polacy coraz bardziej świadomi finansowo
Eksperci wskazują, że mobilność oszczędzających to znak wzrostu świadomości finansowej. – Akumulowanie środków na przyszłość wymaga planu. Coraz więcej osób monitoruje oferty oszczędnościowe, by ulokować kapitał tam, gdzie jest największy potencjał zysku – podkreśla Magdalena Drążkowska, starsza menadżerka ds. produktu w Santander Consumer Banku.
Bez doradców, na własną rękę
Raport pokazuje jednak, że większość Polaków nie korzysta z profesjonalnej pomocy przy planowaniu finansów. Aż 79 proc. nigdy nie zasięgało porady doradcy finansowego. Tylko 16 proc. zrobiło to choć raz.
Z doradców częściej korzystają mężczyźni (18 proc. wobec 15 proc. kobiet), osoby w wieku 40–49 lat (24 proc.) oraz mieszkańcy miast średniej wielkości – od 50 do 250 tys. mieszkańców (21 proc.).
Raport przygotowano na podstawie wywiadów telefonicznych (CATI), przeprowadzonych przez IBRiS w dniach 18–29 kwietnia 2025 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.
