Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Europy! Pracujemy dłużej niż Niemcy i Francuzi.

Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Europy. Nowe dane pokazują skalę problemu. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że Polacy wciąż należą do czołówki najbardziej zapracowanych narodów w Unii Europejskiej.
Średni tydzień pracy w Polsce wynosi 38,9 godziny, czyli znacznie powyżej unijnej średniej, która oscyluje wokół 36 godzin. Co więcej, aż 12,4 procent osób zatrudnionych w naszym kraju pracuje co najmniej 45 godzin tygodniowo. To wynik, który plasuje Polskę na jednym z najwyższych miejsc w zestawieniu, obok takich krajów jak Grecja i Cypr.
Grecy i Cypryjczycy na prowadzeniu, Polacy tuż za nimi
W rankingu najbardziej zapracowanych nacji niekwestionowanymi liderami pozostają Grecy, gdzie aż ponad 20 procent pracowników spędza w pracy więcej niż 45 godzin tygodniowo. Tuż za nimi plasują się Cypryjczycy z wynikiem 16,6 procent. Polska, z wynikiem 12,4 procent, zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu. To oznacza, że jesteśmy narodem, który pracuje znacznie dłużej niż Niemcy, Francuzi czy Skandynawowie, gdzie proporcja osób pracujących ponad normę jest zdecydowanie niższa.
Dlaczego Polacy pracują tak długo
Eksperci zwracają uwagę, że za wysoką liczbą godzin pracy w Polsce stoją konkretne przyczyny. Po pierwsze, struktura naszej gospodarki wciąż w dużej mierze opiera się na sektorach, w których długie godziny są standardem, jak budownictwo, transport czy rolnictwo. Po drugie, na polskim rynku pracy dominuje pełny etat, a zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin jest znacznie rzadsze niż w Europie Zachodniej. W efekcie średnia długość tygodnia pracy rośnie, a odsetek osób przepracowujących ponad 45 godzin jest jednym z najwyższych w całej Unii.
Skutki dla zdrowia i życia prywatnego
Choć Polacy pracują długo, nie zawsze idzie to w parze z efektywnością. Wielogodzinne tygodnie pracy oznaczają chroniczne zmęczenie, większe ryzyko chorób cywilizacyjnych i wypalenia zawodowego. Psychologowie i socjologowie ostrzegają, że tak intensywna kultura pracy odbija się na relacjach rodzinnych, ogranicza czas wolny i wpływa na decyzje dotyczące zakładania rodziny. Wysokie tempo życia zawodowego sprawia, że wielu młodych ludzi odkłada plany osobiste na później, co w dłuższej perspektywie ma także konsekwencje demograficzne.
Polska na tle Europy Zachodniej
Na tle państw Europy Zachodniej Polacy jawią się jako naród wyjątkowo obciążony obowiązkami. W Niemczech średni tydzień pracy jest krótszy, a znacznie większy odsetek osób pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Podobnie w Holandii czy Danii, gdzie elastyczność rynku pracy pozwala na łatwiejsze łączenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. W Polsce dominują pełne etaty, a presja na długie godziny pracy jest wciąż wysoka, zwłaszcza w małych i średnich firmach.
Czy w Polsce możliwy jest krótszy tydzień pracy
W Europie coraz głośniej mówi się o wprowadzaniu elastycznych modeli zatrudnienia i skróconego tygodnia pracy. W niektórych krajach testowane są już czterodniowe tygodnie robocze, które przy zachowaniu tej samej wydajności mają poprawić komfort życia i zmniejszyć stres pracowników. W Polsce temat dopiero zaczyna się przebijać do debaty publicznej. Zwolennicy podkreślają, że przy odpowiednich inwestycjach w automatyzację i technologię można pracować krócej, a jednocześnie zachować wysoką produktywność. Na razie jednak dane pokazują, że Polacy wciąż znajdują się w gronie najbardziej zapracowanych Europejczyków.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
