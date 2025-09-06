Policja bije na alarm. Tysiące Polaków już straciło pieniądze!
Policja ostrzega przed przestępcami, którzy dzwonią do mieszkańców, podając się za przedstawicieli banków i nakłaniając do szybkich przelewów „w celu ochrony konta”.
Jak działają oszuści?
Mławscy policjanci odbierają coraz więcej zgłoszeń dotyczących oszustw metodą „na pracownika banku”. Schemat działania przestępców jest zawsze podobny i przemyślany:
Fałszywe połączenie telefoniczne – oszuści dzwonią na telefon komórkowy, a w wyświetlaczu pojawia się nazwa banku lub napis „biuro obsługi”. To sprawia, że połączenie wydaje się wiarygodne.
Wymyślona historia o zagrożeniu – fałszywi pracownicy banku twierdzą, że ktoś próbował wziąć kredyt na dane ofiary. Aby temu zapobiec, trzeba rzekomo „szybko działać” i samemu złożyć wniosek kredytowy online.
Szczegółowe instrukcje – przestępcy krok po kroku prowadzą ofiarę przez proces, który ma na celu przejęcie kontroli nad kontem bankowym.
Niebezpieczne aplikacje
Często oszuści proponują zainstalowanie specjalnej aplikacji na telefonie, która rzekomo „ułatwi proces zabezpieczania konta”. W rzeczywistości daje im pełny dostęp do danych bankowych i możliwość wykonywania operacji w imieniu ofiary.
Końcowym etapem jest nakłonienie do przelania pieniędzy na wskazane „konta robocze”, które mają rzekomo zabezpieczyć środki przed kradzieżą.
Jak się chronić? Ważne zasady
Policja podkreśla kilka kluczowych zasad, które mogą uchronić przed oszustwem:
Prawdziwi pracownicy banków NIGDY nie:
- Proszą o zakładanie nowych wniosków kredytowych w celu „zablokowania” innego kredytu
- Nakłaniają do przelewania pieniędzy na „konta robocze”
- Proszą o podanie pełnych danych do logowania lub kodów SMS
W przypadku podejrzeń:
- Natychmiast przerwij rozmowę
- Skontaktuj się z bankiem, używając oficjalnych numerów telefonu ze strony internetowej lub karty płatniczej
- Udaj się bezpośrednio do placówki bankowej
- Powiadom policję o próbie oszustwa
Rosnąca skala problemu
Tego typu oszustwa stają się coraz bardziej powszechne w całej Polsce. Przestępcy wykorzystują trudną sytuację finansową wielu Polaków oraz ich obawy o bezpieczeństwo oszczędności. Wyrafinowane metody, w tym fałszowanie numerów telefonów i wykorzystywanie nazw prawdziwych banków, sprawiają, że nawet ostrożne osoby mogą paść ofiarą.
Zdrowy rozsądek najlepszą ochroną
Jak podkreśla mławska policja, jedynym skutecznym sposobem ochrony przed tego typu oszustwami jest zdrowy rozsądek i weryfikacja informacji u źródła. Pamiętaj: żaden bank nie będzie wymagał od Ciebie pilnych działań przez telefon, szczególnie związanych z przelewaniem pieniędzy czy instalowaniem dodatkowego oprogramowania.
Jeśli otrzymasz podejrzane połączenie – rozłącz się i zweryfikuj informacje samodzielnie. Twoje pieniądze są bezpieczne tylko wtedy, gdy Ty masz nad nimi kontrolę.
W przypadku padnięcia ofiarą oszustwa należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem oraz złożyć zawiadomienie na policji. Im szybsze działanie, tym większe szanse na odzyskanie pieniędzy.
