Policja zablokowała mosty i zjazdy w Warszawie. Ulice zamknięte, wojsko na ulicach. Wiemy co się dzieje
Czytelnicy zauważyli, że policja zablokowała cześć zjazdów w Warszawie. Masowo przysyłacie nam zdjęcia i filmy z pytaniem co się dzieje. Spieszymy z odpowiedzią i od razu podpowiadamy, jakich tras unikać. Zamknięte będą ulice, a w konkretnych godzinach nawet całe mosty.
Warszawiacy muszą przygotować się na duże utrudnienia w weekend. Próba generalna defilady z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się już w niedzielę, 10 sierpnia, ale ograniczenia w ruchu wprowadzone zostały już dzień wcześniej. Na trasie pojawią się policjanci, a na wielu ulicach staną znaki zakazu zatrzymywania się z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.
Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone od soboty, 9 sierpnia, od godziny 16:00 do niedzieli, 10 sierpnia, do godziny 11:00. W tym czasie będą zamknięte ulice:
- Pułkowa od ulicy Heroldów mostu Skłodowskiej-Curie,
- Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (zakaz zatrzymywania się),
- jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina,
- Gwiaździsta od ulicy Tczewskiej do Wisłostrady,
- Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),
- Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),
- Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się),
- Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),
- Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),
- Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),
- Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim),
- Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),
- Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),
- Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się),
- Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się),
- Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się),
- Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza (zakaz zatrzymywania się),
- Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się),
- Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się),
- Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,
- Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,
- Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,
- Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.
Objazdy poprowadzą ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej pojadą ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.
Zamknięte mosty
W czasie próby przelotu samolotów w sobotę, 9 sierpnia, w godzinach 11:30-13:30, zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim oraz na moście pieszo-rowerowym. Jeśli niebo będzie zachmurzone, próba odbędzie się w niedzielę. Dodatkowo w niedzielę rano piesi i rowerzyście nie skorzystają z mostu Gdańskiego. Zawieszone zostaną przystanki Most Gdański 53 i 54 oraz Wybrzeże Helskie 01 i 02 – autobusy będą przejeżdżały mostem w obu kierunkach bez zatrzymania.
Rowerzyści nie będą mogli korzystać z dróg rowerowych wzdłuż Wisłostrady – od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
Przy ulicach Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej nie będzie można przejść na drugą stronę ulicy i przejechać rowerem przez Wisłostradę.
Zamknięte będzie także przejście podziemne na wysokości ulicy Sanguszki.
Jeszcze przed próbą, przy Multimedialnym Parku Fontann ustawiane są trybuny i stanowiska dla mediów. Od poniedziałku zamknięty jest prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa, od ul. Sanguszki do Boleść – ruch ma wrócić dopiero 20 sierpnia. Niedostępne są też chodnik i droga dla rowerów po stronie parku oraz przystanek autobusowy Sanguszki 01.
Ograniczenia dla pieszych
W sobotę, 9 sierpnia, w godz. 11:30–13:30, podczas próby przelotu samolotów, całkowicie wstrzymany będzie ruch na moście Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim i moście pieszo-rowerowym. Jeśli pogoda nie pozwoli na loty, próba odbędzie się w niedzielę.
W niedzielny poranek most Gdański będzie zamknięty także dla pieszych i rowerzystów. Niedostępne będą drogi rowerowe wzdłuż Wisłostrady między ul. Krasińskiego a mostem Śląsko-Dąbrowskim oraz część przejść dla pieszych – m.in. przy ul. Krasińskiego, Wenedów i Ludnej. Zamknięte będzie przejście podziemne przy ul. Sanguszki.
Komunikacja miejska z objazdami
W sobotę, 9 sierpnia, w godz. 11:30–13:30 autobusy linii 100, 160, 190, 409, 500 i Z-5 pojadą innymi trasami. Część z nich skróci kursy do placu Bankowego, ronda Starzyńskiego lub Dworca Gdańskiego.
Jeśli zamknięte zostanie torowisko na moście Śląsko-Dąbrowskim, tramwaje linii 4, 13, 20, 23, 26 i T będą kończyły kursy na innych pętlach – m.in. Ratuszowa-Zoo, Metro Marymont czy Dworzec Wschodni/Kijowska.
Od soboty, godz. 16:00, po zamknięciu Wisłostrady, zmienią się też trasy wielu autobusów dziennych i nocnych, w tym 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N14, N16, N33, N64 i N83.
