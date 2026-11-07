Policjant walczy o życie po ataku w Krakowie. Polska Policja opublikowała poruszający komunikat
Dwóch policjantów zostało rannych podczas interwencji przeciwko uzbrojonemu napastnikowi w Krakowie. Jeden z nich walczy o życie — przekazała Polska Policja w komunikacie opublikowanym 7 listopada o godz. 20:33. Formacja podkreśliła, że funkcjonariusze podjęli działanie, choć sami znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
🚨Podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie policjanci stanęli naprzeciw uzbrojonego napastnika. Nie zawahali się, choć sami znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Dwóch funkcjonariuszy zostało rannych. Jeden z nich walczy o życie.
To właśnie jest policyjna służba. Odwaga, odpowiedzialność i gotowość do działania nawet wtedy, gdy stawką jest własne życie.
Myślami jesteśmy z rannymi policjantami, ich rodzinami i bliskimi. Z całych sił wierzymy, że wrócą do zdrowia.
Jesteśmy z Wami!
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 7, 2026
Stanęli naprzeciw uzbrojonego napastnika
W oficjalnym wpisie Polska Policja opisała odwagę funkcjonariuszy, którzy interweniowali podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie. Jak zaznaczono, nie zawahali się stanąć naprzeciw uzbrojonego napastnika, mimo zagrożenia dla własnego życia.
Interwencja zakończyła się obrażeniami dwóch policjantów. Stan jednego z nich jest tak poważny, że trwa walka o jego życie. Komunikat nie zawiera szczegółów dotyczących obrażeń ani rokowań drugiego funkcjonariusza.
„Odwaga, odpowiedzialność i gotowość do działania”
Polska Policja podkreśliła, że służba oznacza również gotowość do podejmowania działań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. W tym przypadku funkcjonariusze sami znaleźli się w niebezpieczeństwie, interweniując wobec uzbrojonego człowieka.
Za informacją o dwóch rannych kryją się konkretni ludzie i ich bliscy. Rodziny, które czekają na wiadomości ze szpitala. Koledzy i koleżanki ze służby, dla których najważniejsza jest teraz nadzieja na ich powrót do zdrowia.
Wsparcie dla rannych i ich rodzin
W komunikacie formacja skierowała słowa solidarności zarówno do poszkodowanych policjantów, jak i ich najbliższych.
„Myślami jesteśmy z rannymi policjantami, ich rodzinami i bliskimi”.
Wpis zakończono zapewnieniem: „Jesteśmy z Wami!”
Na ten moment najważniejszą informacją pozostaje stan rannych funkcjonariuszy. Policja nie podała w tym komunikacie ich danych osobowych ani szczegółowego przebiegu interwencji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.