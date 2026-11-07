Policjant walczy o życie po ataku w Krakowie. Polska Policja opublikowała poruszający komunikat

7 listopada 2026 20:48 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dwóch policjantów zostało rannych podczas interwencji przeciwko uzbrojonemu napastnikowi w Krakowie. Jeden z nich walczy o życie — przekazała Polska Policja w komunikacie opublikowanym 7 listopada o godz. 20:33. Formacja podkreśliła, że funkcjonariusze podjęli działanie, choć sami znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Krakow.pl

Stanęli naprzeciw uzbrojonego napastnika

W oficjalnym wpisie Polska Policja opisała odwagę funkcjonariuszy, którzy interweniowali podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie. Jak zaznaczono, nie zawahali się stanąć naprzeciw uzbrojonego napastnika, mimo zagrożenia dla własnego życia.

Interwencja zakończyła się obrażeniami dwóch policjantów. Stan jednego z nich jest tak poważny, że trwa walka o jego życie. Komunikat nie zawiera szczegółów dotyczących obrażeń ani rokowań drugiego funkcjonariusza.

„Odwaga, odpowiedzialność i gotowość do działania”

Polska Policja podkreśliła, że służba oznacza również gotowość do podejmowania działań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. W tym przypadku funkcjonariusze sami znaleźli się w niebezpieczeństwie, interweniując wobec uzbrojonego człowieka.

Za informacją o dwóch rannych kryją się konkretni ludzie i ich bliscy. Rodziny, które czekają na wiadomości ze szpitala. Koledzy i koleżanki ze służby, dla których najważniejsza jest teraz nadzieja na ich powrót do zdrowia.

Wsparcie dla rannych i ich rodzin

W komunikacie formacja skierowała słowa solidarności zarówno do poszkodowanych policjantów, jak i ich najbliższych.

„Myślami jesteśmy z rannymi policjantami, ich rodzinami i bliskimi”.

Wpis zakończono zapewnieniem: „Jesteśmy z Wami!”

Na ten moment najważniejszą informacją pozostaje stan rannych funkcjonariuszy. Policja nie podała w tym komunikacie ich danych osobowych ani szczegółowego przebiegu interwencji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna