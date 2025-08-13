Policyjny alarm na drogach! Wielka akcja „Prędkość” w długi weekend i rekordowe kary dla kierowców.
Warszawskie i krajowe drogi staną się areną jednej z największych policyjnych operacji ostatnich miesięcy. Już od czwartku, 14 sierpnia, rozpoczyna się ogólnopolska akcja „Prędkość”, która potrwa przez cały długi weekend i obejmie tysiące kilometrów tras – od autostrad, przez drogi krajowe, po miejskie arterie.
Celem jest jedno: wyłapanie kierowców, którzy zbyt mocno wciskają pedał gazu. Policja uruchamia wszystkie dostępne środki – oznakowane i nieoznakowane radiowozy, nowoczesne wideorejestratory, laserowe mierniki prędkości oraz drony, które będą śledzić ruch z powietrza. Funkcjonariusze zapowiadają brak taryfy ulgowej. Za przekroczenie prędkości grożą mandaty do 5000 zł i utrata prawa jazdy na trzy miesiące, a w przypadku poważniejszych naruszeń – nawet proces karny.
To część międzynarodowej operacji ROADPOL, której zadaniem jest radykalne ograniczenie liczby wypadków. Dane pokazują, że prędkość wciąż jest głównym zabójcą na polskich drogach – od początku roku do 10 sierpnia prawo jazdy za rażące przekroczenie limitów straciło już 16 307 osób. W tym czasie odnotowano ponad 12 tysięcy wypadków, w których zginęło 921 osób, a niemal 15 tysięcy zostało rannych.
Akcja nie ograniczy się wyłącznie do kontroli prędkości. Policjanci będą reagować także na niebezpieczne wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa oraz jazdę pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Patrole pojawią się na głównych trasach turystycznych, w rejonach popularnych miejsc wypoczynkowych oraz na drogach dojazdowych do dużych miast.
Funkcjonariusze apelują o rozsądek i planowanie podróży z zapasem czasu. Kierowcy powinni pamiętać, że w długi weekend wzmożony ruch oznacza nie tylko większe ryzyko kolizji, ale też częstsze postoje w korkach. Najlepszą ochroną przed mandatem i tragedią jest zdjęcie nogi z gazu oraz pełne skupienie na drodze.
To będzie test dla polskich kierowców – i zarazem próba odpowiedzi na pytanie, czy wzmożone kontrole realnie przełożą się na spadek liczby wypadków w czasie jednego z najbardziej ruchliwych weekendów w roku.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.