Polityczna afera stulecia! Hołownia przesłuchiwany w sprawie rzekomego zamachu stanu.
Hołownia przed prokuraturą, śledztwo w sprawie „zamachu stanu” wstrząsa polską sceną polityczną. Polskie życie publiczne czeka polityczny thriller z najwyższej półki. Prokuratura ogłosiła, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia zostanie przesłuchany w sprawie rzekomego „zamachu stanu”, który miał mieć miejsce podczas kulis obejmowania przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta RP.
Kulisy głośnych sugestii
Hołownia ujawnił, że w lipcu regularnie docierały do niego sygnały, aby opóźnić zaprzysiężenie nowego prezydenta. Sam marszałek określił te naciski mianem „zamachu stanu”, choć później tłumaczył, że jego słowa miały raczej charakter politycznej oceny niż prawnej diagnozy. Mimo to wywołały one burzę w debacie publicznej i doprowadziły do wszczęcia postępowania.
Zarzuty o działanie w zorganizowanej grupie
Śledztwo toczy się na wniosek prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Dotyczy ono podejrzenia, że od grudnia 2023 roku przedstawiciele najwyższych władz państwowych – w tym premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie oraz szef Rządowego Centrum Legislacji – mieli wspólnie działać w zorganizowanej grupie. Celem tego miała być zmiana ustroju oraz wpływanie na kluczowe instytucje państwa.
Kontrowersje wokół śledztwa
Sprawa od początku wzbudza kontrowersje. Były Prokurator Generalny Adam Bodnar zawiesił na początku roku głównego prowadzącego postępowanie z powodu wykrytych nieprawidłowości. Teraz śledztwo obejmuje już dziesiątki świadków i staje się areną sporów o granice prawa i polityki.
Jesień pełna napięć
Hołownia ma zostać przesłuchany w październiku 2025 roku, a jego zeznania mogą stać się kluczowe dla dalszego biegu wydarzeń. Część opinii publicznej widzi w tym procesie walkę o fundamenty państwa prawa. Inni podkreślają, że prokuratura i sądy stały się narzędziem politycznych rozgrywek.
Polska polityka wkracza w fazę, w której każda decyzja może wywołać wstrząs. Jesień 2025 roku zapowiada się jako czas dramatycznych odsłon i przełomowych rozstrzygnięć.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.