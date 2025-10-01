Polityczna bomba! Petru chce wyrzucić Hołownię z własnej partii?
W partii Polska 2050 nadchodzi polityczne trzęsienie ziemi. Szymon Hołownia szykuje się do odejścia z krajowej sceny, a jego miejsce na fotelu przewodniczącego chce zająć Ryszard Petru, który zapowiada powrót do korzeni i odzyskanie utraconych wyborców.
Ryszard Petru chce przejąć stery w Polsce 2050. Hołownia szykuje się do wyjazdu z polityki
W partii Polska 2050 szykują się poważne zmiany. Szymon Hołownia, dotychczasowy lider i marszałek Sejmu, zapowiedział, że w styczniu nie będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisku przewodniczącego ugrupowania. Jednocześnie Onet ustalił, że Hołownia stara się o funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.
Na politycznej scenie natychmiast pojawił się jego potencjalny następca. Chęć objęcia sterów w partii ogłosił Ryszard Petru, poseł i ekonomista, który w przeszłości stał na czele ugrupowania Nowoczesna.
„Wiem, jak to zrobić” – Petru w liście do działaczy
Ryszard Petru opublikował list do członków Polski 2050, w którym ogłosił swój start w wyborach na przewodniczącego. – Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie, wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku – i wiem, jak to zrobić – napisał polityk.
Petru zadeklarował „powrót do korzeni”, które zapewniły sukces całej Trzeciej Drodze: przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej i polityki społecznej skupionej na realnych problemach obywateli.
Podziękowania dla Hołowni i deklaracja wsparcia koalicji
W swoim liście Ryszard Petru podkreślił rolę Szymona Hołowni w stworzeniu ruchu i zawiązaniu sojuszu z PSL, który umożliwił zwycięstwo opozycji w 2023 roku.
– Byłem zwolennikiem udziału Szymona Hołowni w rządzie w randze wicepremiera. Wybrał on inną formę realizacji swego politycznego zaangażowania. Ma do tej decyzji pełne prawo i trzeba ją uszanować – zaznaczył Petru.
Dodał, że Polska 2050 powinna teraz wspierać koalicję rządzącą poprzez realizację własnych postulatów programowych, co miałoby zwiększyć poparcie dla partii.
Polska 2050 w nowym rozdaniu
Ryszard Petru zapowiada, że jako lider chce budować wizerunek Polski 2050 jako ugrupowania przedsiębiorczego, ekologicznego i odpowiedzialnego społecznie. – Potrzebujemy powrotu do źródeł: Polski przedsiębiorczej, zielonej, pamiętającej o potrzebujących – podsumował.
Zmiany w kierownictwie ugrupowania mogą stać się jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej polityce jesienią 2025 roku. Odejście Hołowni i ewentualne przejęcie sterów przez Petru otwierają nowy rozdział w historii Polski 2050, która pozostaje kluczowym elementem koalicji rządzącej.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.