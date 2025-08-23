Polska cybercelem numer jeden. Hakerzy uderzają coraz mocniej
Polska znalazła się w centrum cyberwojny, która coraz mocniej uderza w Europę. Według najnowszego raportu Ośrodka Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego (ZIUR) nasz kraj jest obecnie najczęściej atakowanym państwem przez hakerów prowadzących działania motywowane politycznie, tzw. haktywistów. Wyprzedziliśmy w tym niechlubnym rankingu nawet Ukrainę i Izrael, co pokazuje skalę zagrożenia oraz znaczenie Polski na cyfrowym froncie.
Polska najczęściej atakowanym krajem przez hakerów w Europie
Polska znalazła się na szczycie listy państw najczęściej atakowanych przez hakerów w ramach tzw. haktywizmu – czyli cyberataków motywowanych politycznie lub społecznie. Z raportu Ośrodka Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego (ZIUR) w San Sebastian wynika, że nasz kraj wyprzedził pod tym względem nawet Ukrainę i Izrael, które od lat znajdują się w czołówce celów cyberprzestępców.
Polska celem numer jeden
Według raportu obejmującego drugi kwartał 2025 roku, to właśnie Polska była najczęściej atakowanym państwem w Europie. Za nami znalazły się takie kraje jak Ukraina, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Finlandia, Litwa, Rumunia i Izrael. Co istotne, Hiszpania – gdzie mieści się siedziba ZIUR – nie znalazła się nawet w pierwszej dziesiątce.
Eksperci podkreślają, że liczba przypadków haktywizmu gwałtownie wzrosła w ostatnich miesiącach. Coraz częściej celem cyberataków stają się państwa, które wspierają Ukrainę, zarówno militarnie, jak i politycznie.
2,5 tysiąca ataków w Europie
ZIUR wskazuje, że tylko w Europie w ostatnim czasie odnotowano ponad 2,5 tysiąca udanych ataków typu denial-of-service (DoS), których celem jest paraliż systemów i zakłócenie ich normalnego działania. Szczególnie narażone pozostają sektory rządowy i energetyczny – w tym infrastrukturę krytyczną, przemysłowe systemy sterowania (ICS) oraz bazy danych.
Najczęściej stosowane metody to włamania do systemów sterowania, naruszenia danych oraz nieautoryzowany dostęp do poufnych informacji.
Rosja na celowniku
Eksperci wskazują, że za wzrostem aktywności hakerskiej stoją głównie grupy powiązane z Rosją. Ich działania koncentrują się na europejskim sektorze energetycznym i mają charakter skoordynowanych kampanii. To wyraźny sygnał, że wojna w Ukrainie toczy się nie tylko na polach bitewnych, ale również w cyberprzestrzeni.
Polska inwestuje w obronę
W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, Polska przeznacza rekordowe środki na cyberbezpieczeństwo. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że w 2025 roku wydatki w tej dziedzinie są najwyższe w historii. Ich celem jest wzmocnienie ochrony instytucji publicznych, firm oraz strategicznej infrastruktury.
Ośrodek w San Sebastian
Raport został przygotowany przez baskijski Ośrodek Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego (ZIUR), powstały w 2019 roku. Instytucja ta zajmuje się wspieraniem firm przemysłowych w zakresie odporności na cyberataki, monitorowaniem zagrożeń oraz analizą globalnych trendów w cyberprzestępczości. Eksperci ostrzegają jednak, że Polska – jako państwo szczególnie zaangażowane we wsparcie Ukrainy – pozostanie jednym z głównych celów cyberataków w nadchodzących miesiącach.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.