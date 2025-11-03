Polska deportuje cudzoziemców! Straż Graniczna usuwa z kraju osoby uznane za zagrożenie.
Operacja Straży Granicznej, deportacja cudzoziemców uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w ostatnich dniach kilku cudzoziemców, wobec których wydano decyzje o natychmiastowym opuszczeniu Polski. Powodem były ich wcześniejsze czyny m.in. prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, wyłudzenia, kradzieże i znęcanie się nad innymi. Władze wskazują, że ich obecność stanowiła poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W jednej z akcji Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zatrzymał 12 cudzoziemców: obywateli Ukrainy, Gruzji, Rosji i Nigerii. Wszyscy byli uznani za niepożądanych w Polsce z uwagi na kryminalną przeszłość od przestępstw narkotykowych i fałszowania dokumentów po organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Wobec trzech wydano decyzje o przymusowym wydaleniu i przekazaniu służbom Ukrainy, czterech trafiło do aresztów, pozostałych umieszczono w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.
W innej operacji zatrzymano sześciu obywateli Ukrainy, pięciu z nich zostało już pod eskortą doprowadzonych do granicy i przekazanych ukraińskim służbom, jeden oczekuje na wydalenie w ośrodku dla cudzoziemców. Wszyscy mieli zarzuty dotyczące m.in. przestępstw skarbowych i przestępstw przeciwko mieniu.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli działasz w branży transportowej, na granicy lub w instytucjach państwowych tej sprawie warto przyjrzeć się bliżej. Pokazuje ona, że system kontroli cudzoziemców w Polsce staje się coraz skuteczniejszy, ale jednocześnie poddany rosnącej presji. Warto ocenić, czy Twoja organizacja jest przygotowana na sytuacje, gdy osoby stanowiące zagrożenie próbują działać na obszarze kraju.
Dla większości obywateli to przypomnienie, że bezpieczeństwo publiczne nie polega jedynie na liczbach i statystykach za każdym zatrzymaniem stoi konkretna historia kryminalna i konkretne ryzyko. Kompleksowe działania instytucji państwa mogą wpływać także na codzienne życie — od zwiększonych kontroli na granicach po wzmożony nadzór w miejscach, gdzie mogą przebywać osoby objęte decyzją o wydaleniu.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.