Polska i Ukraina łączą siły. Wspólne szkolenia dronowe po ataku Rosji

12 września 2025 12:01 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Polska i Ukraina planują wspólne szkolenia wojskowe dotyczące walki z dronami po rosyjskich atakach na polską przestrzeń powietrzną. Ćwiczenia mają odbywać się w Polsce i będą odpowiedzią na bezprecedensowe naruszenia granicy NATO przez rosyjskie bezzałogowce.

Fot. Warszawa w Pigułce

Polska i Ukraina zacieśniają współpracę. Wspólne szkolenia dronowe po rosyjskich atakach

Po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Polska i Ukraina przygotowują się do nowego etapu współpracy w dziedzinie obrony. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, trwają rozmowy o organizacji wspólnych szkoleń wojskowych ekspertów obu krajów, które będą koncentrować się na walce dronowej i systemach obrony przed bezzałogowcami. Co istotne, ćwiczenia mają odbywać się na terytorium Polski.

Pierwsze zestrzelenia nad NATO

Incydent z wtorku na środę, gdy 21 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną, określono jako „akt agresji”. Polskie i sojusznicze lotnictwo po raz pierwszy w historii NATO użyło uzbrojenia na terytorium państwa członkowskiego, zestrzeliwując maszyny, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do pomocy w budowie systemu ostrzegania i obrony przeciwlotniczej w Polsce. Początkowo sugerowano, że szkolenia będą prowadzone na Ukrainie, jednak źródła w polskim MON potwierdziły, że odbędą się one u nas – z naciskiem na praktyczne ćwiczenia zwalczania dronów.

Sikorski w Kijowie: „To nie były pomyłki”

Równolegle w piątek wizytę w Kijowie rozpoczął wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W rozmowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą podkreślił, że atak dronowy nie był wynikiem błędu, jak wcześniej sugerował prezydent USA Donald Trump. – „W nocy, w której nad Polskę nadleciało 19 dronów, nad Ukrainę wysłano aż 400 dronów i 40 rakiet. To nie były pomyłki” – zaznaczył Sikorski.

Wspólne priorytety Warszawy i Kijowa

Podczas spotkań w Kijowie omawiane są kwestie wspólnego bezpieczeństwa, perspektyw akcesji Ukrainy do UE i NATO oraz zwiększania presji na Moskwę. Sybiha podziękował Polsce za wsparcie i przywództwo w reagowaniu na rosyjską agresję.

Ambasada RP w Kijowie, która ucierpiała podczas jednego z ostatnich ataków, znów funkcjonuje normalnie – poinformował Piotr Łukasiewicz, kierujący placówką.

