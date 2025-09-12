Polska i Ukraina szykują wspólne szkolenia dronowe! Wszystko odbędzie się na naszym terytorium
Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że trwają zaawansowane rozmowy między polskimi i ukraińskimi ekspertami w sprawie rozszerzenia współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych. Wszystkie planowane działania mają odbywać się na terenie Polski.
Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami o miejsce planowanych szkoleń dronowych i współpracy pomiędzy ekspertami z Polski i Ukrainy informujemy, że obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych…
— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 12, 2025
Wspólne ćwiczenia z dronami – co planują MON i Ukraina?
Rosnące zagrożenie związane z użyciem bezzałogowych statków powietrznych wymusza międzynarodową kooperację. Polska, jako kluczowy kraj NATO w regionie, wspólnie z Ukrainą – państwem będącym w stanie wojny – planuje szkolenia specjalistyczne z zakresu obsługi i neutralizacji dronów.
Zgodnie z komunikatem MON, miejsce ćwiczeń będzie zlokalizowane w Polsce, co wywołuje spore poruszenie w opinii publicznej, zwłaszcza w kontekście ostatnich incydentów z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
Dlaczego to ważne?
W obliczu rosnącej liczby przypadków użycia dronów bojowych, Polska musi wzmacniać swoje zdolności obronne. Eksperci przewidują, że nowoczesna wojna będzie w dużej mierze oparta na systemach bezzałogowych, a ich skuteczne wykorzystanie może przesądzać o przewadze militarnej.
Wspólne szkolenia z Ukrainą pozwolą nie tylko lepiej rozpoznać zagrożenia, ale też wypracować realne scenariusze ich neutralizacji. Dla Polski to także możliwość testowania i rozwijania własnych technologii antydronowych.
Czy Polacy mają powody do obaw?
MON podkreśla, że wszystkie działania będą odbywać się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, a miejsca ćwiczeń zostaną odpowiednio przygotowane. Nie zmienia to jednak faktu, że organizacja tego typu ćwiczeń na terytorium Polski może wzbudzać emocje, zwłaszcza w sytuacji, gdy granice kraju były ostatnio naruszane przez niezidentyfikowane drony.
Co to oznacza dla czytelnika?
Bezpieczeństwo narodowe staje się priorytetem – współpraca z Ukrainą ma zwiększyć nasze zdolności obronne.
Polska staje się regionalnym centrum szkoleniowym w zakresie systemów dronowych i antydronowych.
Każdy obywatel powinien być świadomy roli dronów we współczesnym świecie i tego, że nasz kraj aktywnie przygotowuje się na przyszłe zagrożenia.
To dopiero początek współpracy. MON zapowiada kolejne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Polski i całego regionu.
