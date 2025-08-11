Polska kolej przyspiesza jak nigdy. Pociągi pojadą szybciej niż Pendolino!
Polska kolej szykuje się do historycznego skoku technologicznego. W przyszłym roku PKP Intercity planuje zakup pociągów, które w ramach Kolei Dużych Prędkości będą mknąć z prędkością 320 km/h, skracając czas podróży między największymi miastami do minimum.
Superszybkie pociągi w Polsce. Kolej Dużych Prędkości pojedzie 320 km/h
Już w przyszłym roku PKP Intercity ogłosi przetarg na zakup 26 superszybkich pociągów, które będą kursować w ramach systemu Kolei Dużych Prędkości. Składy mają osiągać prędkość 320 km/h, a projektowana trasa „Y” będzie przystosowana nawet do 350 km/h. To ma być największa rewolucja w polskich przewozach pasażerskich od dekad.
Trasa „Y” połączy największe miasta
Nowa linia KDP połączy Warszawę z Wrocławiem i Poznaniem przez Sieradz, a jej centralnym punktem będzie planowany Centralny Port Komunikacyjny. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapowiedział, że codziennie po tej trasie kursować będzie około 100 składów, pokonujących w ciągu roku ponad 12 milionów kilometrów. W przetargu premiowane będą oferty producentów, którzy zaproponują pociągi zdolne przekroczyć 320 km/h.
Szybsze podróże, niewielki wzrost cen biletów
Dzięki tak wysokiej prędkości podróż pomiędzy kluczowymi miastami skróci się do minimum. Jak wyjaśnia Malepszak, różnica w kosztach przejazdu dla pasażera będzie niewielka – wzrost ceny biletu o około 8 zł w porównaniu z kursami składami jadącymi 250 km/h. Większa prędkość oznacza wprawdzie wyższe zużycie energii, ale korzyścią ma być znaczące skrócenie czasu podróży.
Kolejne zakupy taboru
Przetarg na najszybsze w historii polskiej kolei pociągi zostanie ogłoszony po zakończeniu postępowania na zakup nowoczesnych składów piętrowych, które będą mogły rozpędzać się do 200 km/h. W tym przetargu oferty złożyły firmy Alstom Polska i Stadler Polska. PKP Intercity planuje nabyć 42 elektryczne zespoły trakcyjne z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 30. Rozstrzygnięcie tego postępowania zaplanowano na sierpień.
Rekordy przewozów i ambitne plany
PKP Intercity, największy przewoźnik kolejowy w Polsce, w ubiegłym roku przewiózł 78,5 mln pasażerów – o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Prognozy zakładają, że w 2025 roku liczba ta wzrośnie do 88 mln, a w 2030 roku osiągnie 110 mln. Nowe inwestycje w tabor, w tym Kolej Dużych Prędkości, mają być kluczowym elementem dalszego rozwoju przewozów w kraju i zwiększenia konkurencyjności kolei wobec transportu drogowego i lotniczego.
