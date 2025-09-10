Polska największym beneficjentem funduszu SAFE. Miliardy na wojsko!
Polska otrzyma 43,7 miliarda euro z unijnego programu SAFE, stając się największym beneficjentem funduszu obronnego w Europie. Pieniądze mają wesprzeć rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz wzmocnić kluczowe zdolności Wojska Polskiego.
Polska największym beneficjentem funduszu SAFE. 43,7 mld euro na obronność
Komisja Europejska zatwierdziła wypłatę gigantycznych środków na bezpieczeństwo. Polska otrzyma aż 43,7 miliarda euro z unijnego programu SAFE, co czyni nas największym beneficjentem w całej Unii Europejskiej. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał tę decyzję „wielkim sukcesem”, a premier Donald Tusk podkreślił, że to efekt skutecznych działań rządu.
Pieniądze na wojsko i przemysł zbrojeniowy
Jak poinformował Kosiniak-Kamysz, środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie kluczowych zdolności Wojska Polskiego, m.in. obrony powietrznej i przeciwrakietowej, systemów artyleryjskich, zakupu amunicji, dronów i systemów antydronowych. Fundusz wesprze także ochronę infrastruktury krytycznej, mobilność wojsk oraz bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.
– Mamy to! To wielki sukces Polski i gwarancja dalszych inwestycji w bezpieczeństwo oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego – napisał szef MON na platformie X.
Polska dostaje najwięcej
Premier Donald Tusk zwrócił uwagę, że Polska otrzyma większy udział niż Francja, Włochy i Hiszpania razem wzięte. – To tanie pożyczki rozłożone na 45 lat. Robimy, nie gadamy – podkreślił szef rządu.
Z funduszu SAFE łącznie skorzysta 19 państw UE, które zgłosiły wnioski opiewające na 150 mld euro. Warszawa wynegocjowała, by w pierwszym roku możliwe było finansowanie już rozpoczętych inwestycji tylko w jednym kraju, co pozwoli natychmiast wesprzeć polski przemysł obronny.
Projekty z polskim udziałem
Wśród zgłoszonych projektów znajdują się m.in. przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun, które sprawdziły się na ukraińskim froncie, oraz bojowe wozy piechoty Borsuk, opracowane w Hucie Stalowa Wola.
Tanie kredyty na lata
Kredyty z unijnego funduszu są wyjątkowo korzystne – odroczone w spłacie o 10 lat i rozłożone aż do 2070 roku. To warunki, których nie mogłyby uzyskać polskie firmy na rynku komercyjnym. Pierwsze zaliczki Bruksela ma zacząć wypłacać po złożeniu przez rządy szczegółowych wniosków do listopada.
