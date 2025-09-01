Polska odzyskuje emigrantów! Firmy w Niemczech i UK biją na alarm.

1 września 2025 22:01 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Polacy wracają z emigracji, Polska znów staje się dla nich domem. To przełomowy moment w historii polskich migracji. Najnowsze dane pokazują, że liczba osób wracających z emigracji przewyższa tych, którzy decydują się na wyjazd. Trend, który przez lata wydawał się niemożliwy, właśnie staje się faktem – Polacy masowo wybierają ojczyznę zamiast życia za granicą.

Dlaczego wracamy?

Eksperci wskazują, że powroty nie są już podyktowane wyłącznie względami finansowymi. Paweł Dobrzański zauważa, że coraz większe znaczenie mają czynniki społeczne i kulturowe – poczucie bezpieczeństwa, stabilność polityczna, bliskość rodziny i przyjaciół. Dynamiczny rozwój gospodarczy sprawia, że Polska staje się atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i zakładania biznesu.

Wyzwania dla rynku i państwa

Masowe powroty to ogromna szansa dla gospodarki – rynek pracy zyskuje wykwalifikowanych specjalistów, którzy zdobyli doświadczenie za granicą. To także impuls do inwestycji w infrastrukturę, usługi publiczne i mieszkalnictwo. Jednocześnie rosnące potrzeby powracających mogą obnażyć niedobory – od deficytu mieszkań po konieczność integracji społecznej.

Historyczny moment dla Polski

Eksperci podkreślają, że ten trend może na lata zdefiniować przyszłość Polski. Decyzje podejmowane dziś w polityce mieszkaniowej, gospodarczej i społecznej zdecydują, czy fala powrotów stanie się trwałym fundamentem rozwoju kraju.

Polska znów staje się domem, do którego chce się wracać – i to właśnie ten przełomowy moment może okazać się jednym z najważniejszych w historii współczesnej emigracji.

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

