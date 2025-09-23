Polska otwiera przejścia z Białorusią! O północy ze środy na czwartek Polska otwiera granicę z reżimem Łukaszenki.
Polska otwiera granicę z Białorusią. Tusk ogłasza decyzję po ćwiczeniach „Zapad 2025”. Premier Donald Tusk poinformował, że Polska zdecydowała się ponownie otworzyć przejścia graniczne z Białorusią.
Decyzja została podjęta wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i oznacza przywrócenie ruchu kolejowego i drogowego, który był wstrzymany od czasu manewrów wojskowych „Zapad 2025”.
Dlaczego granica była zamknięta
Przejścia zostały zamknięte w związku z ćwiczeniami „Zapad 2025” organizowanymi przez Rosję i Białoruś oraz ze względu na rosnące zagrożenie i niestabilną sytuację polityczną przy granicy. Władze w Warszawie tłumaczyły, że decyzja o zamknięciu miała charakter prewencyjny i była związana z bezpieczeństwem obywateli oraz koniecznością wzmocnienia kontroli.
Kiedy granica zostanie otwarta
Premier ogłosił, że przejścia graniczne zostaną otwarte o północy ze środy na czwartek. Podkreślił, że sytuacja jest stale monitorowana, a służby graniczne i wojsko pozostają w pełnej gotowości na wypadek ewentualnych prowokacji lub wzrostu zagrożenia.
Szerszy kontekst
Decyzja o otwarciu granicy ma znaczenie zarówno gospodarcze, jak i polityczne. Dla lokalnych społeczności oznacza ułatwienie w codziennych kontaktach handlowych i rodzinnych, a dla gospodarki — powrót do stabilniejszej wymiany towarowej. Jednocześnie rząd wysyła sygnał, że Polska pozostaje czujna wobec działań Mińska i Moskwy, ale nie chce paraliżować życia przygranicznego, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.