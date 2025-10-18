Polska paszportową potęgą! Wyprzedziliśmy USA i Kanadę
Po raz pierwszy w historii paszport USA wypadł z pierwszej dziesiątki rankingu Henley Passport Index. Stany Zjednoczone spadły na 12. miejsce, a Polska awansowała na rekordową pozycję wśród światowych potęg paszportowych. Coraz więcej krajów otwiera się na Polaków, podczas gdy Amerykanie tracą przywileje swobodnego podróżowania.
Polska paszportowa potęga. USA wypada z pierwszej dziesiątki
Po raz pierwszy w historii Stany Zjednoczone wypadły z pierwszej dziesiątki rankingu Henley Passport Index. Amerykański paszport, który przez lata uchodził za symbol globalnej potęgi i swobody podróżowania, spadł na 12. miejsce. Tymczasem Polska awansowała na rekordowe, 7. miejsce — wyprzedzając m.in. Kanadę i Australię.
Polski paszport coraz silniejszy
Henley Passport Index to zestawienie mierzące siłę paszportów, czyli realną swobodę przemieszczania się po świecie. Liczba krajów, do których można wjechać bez wizy, przekłada się bezpośrednio na pozycję w rankingu.
Polska zajęła 7. miejsce, tuż za liderami takimi jak Japonia, Singapur, Niemcy i kilka państw Europy Zachodniej. To najwyższa pozycja naszego kraju w historii tego zestawienia.
Eksperci wskazują, że za wzrost pozycji Polski stoi stabilna sytuacja w Unii Europejskiej, rosnąca wiarygodność dyplomatyczna i skuteczna praca służb konsularnych.
USA traci wpływy, świat otwiera się na innych
W przeciwieństwie do Polski, amerykański paszport systematycznie traci na znaczeniu. Coraz więcej państw wprowadza obowiązek wizowy dla obywateli USA lub wymaga wzajemności w zasadach wjazdu. To zjawisko, które symbolicznie pokazuje zmianę w globalnym układzie sił: świat otwiera się na Europę i Azję, a jednocześnie coraz częściej stawia bariery przed Amerykanami.
Jak podkreślają analitycy, dziś o potędze państwa decyduje już nie tylko siła militarna, lecz także możliwość swobodnego przekraczania granic.
Nowa era wolności podróżowania
Awans Polski to nie tylko prestiżowy sukces, ale też praktyczna korzyść dla obywateli. Coraz więcej kierunków podróży staje się dostępnych bez dodatkowych formalności. To efekt lat konsekwentnej polityki zagranicznej i rosnącego zaufania do naszego kraju na arenie międzynarodowej.
Świat zmienia się na oczach podróżnych — a polski paszport staje się jednym z najbardziej pożądanych dokumentów w globalnej przestrzeni.
