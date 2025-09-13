Polska pod cyberostrzałem? Wicepremier alarmuje: jesteśmy celem rosyjskich ataków
Wicepremier oraz minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, w mocnych słowach podsumował sytuację bezpieczeństwa w Polsce i Europie. Jego zdaniem, ostatnie dni to czas próby – nie tylko dla Wojska Polskiego, ale dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.
– Toczy się wojna hybrydowa, która trwa każdego dnia. W Polsce. W naszych domach. W cyberprzestrzeni. To wojna, która nie strzela kulami, lecz sieje chaos, dezinformację i strach – powiedział szef MON.
Noc, która wszystko zmieniła
Kosiniak-Kamysz odniósł się do wydarzeń z nocy z 9 na 10 września 2025 roku, kiedy to – jak poinformowano wcześniej – rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Był to wyraźny sygnał, że Polska, jako część wschodniej flanki NATO, znajduje się na bezpośrednim celowniku Kremla.
– Jeśli komuś się wydaje, że wojna go nie dotyczy, że dezinformacja i cyberataki to coś odległego – jest w błędzie. To dzieje się tu i teraz. Rosja atakując Ukrainę, atakuje też naszą odporność, nasze społeczeństwo, nasz spokój – ostrzega wicepremier.
Dlaczego to takie ważne?
Słowa Kosiniaka-Kamysza nie są przypadkowe – padły w kontekście aktywacji operacji EASTERN SENTRY, czyli wielodomenowej odpowiedzi NATO na eskalację działań rosyjskich. Polska wzmacnia granice, gotowość bojową i odporność na ataki cyfrowe oraz informacyjne.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Możemy spodziewać się większej liczby ćwiczeń wojskowych, przelotów myśliwców i obecności wojsk sojuszniczych.
-
Rząd apeluje o czujność wobec dezinformacji i fałszywych wiadomości w sieci.
-
Bezpieczeństwo cyfrowe staje się kluczowe – zarówno dla instytucji, jak i zwykłych obywateli.
-
Polska jest aktywnym członkiem NATO – jesteśmy chronieni, ale również zobowiązani do działań odstraszających.
