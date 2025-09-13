Polska pod cyberostrzałem? Wicepremier alarmuje: jesteśmy celem rosyjskich ataków

13 września 2025 13:57 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wicepremier oraz minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, w mocnych słowach podsumował sytuację bezpieczeństwa w Polsce i Europie. Jego zdaniem, ostatnie dni to czas próby – nie tylko dla Wojska Polskiego, ale dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

Toczy się wojna hybrydowa, która trwa każdego dnia. W Polsce. W naszych domach. W cyberprzestrzeni. To wojna, która nie strzela kulami, lecz sieje chaos, dezinformację i strach – powiedział szef MON.

Noc, która wszystko zmieniła

Kosiniak-Kamysz odniósł się do wydarzeń z nocy z 9 na 10 września 2025 roku, kiedy to – jak poinformowano wcześniej – rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Był to wyraźny sygnał, że Polska, jako część wschodniej flanki NATO, znajduje się na bezpośrednim celowniku Kremla.

Jeśli komuś się wydaje, że wojna go nie dotyczy, że dezinformacja i cyberataki to coś odległego – jest w błędzie. To dzieje się tu i teraz. Rosja atakując Ukrainę, atakuje też naszą odporność, nasze społeczeństwo, nasz spokój – ostrzega wicepremier.

Dlaczego to takie ważne?

Słowa Kosiniaka-Kamysza nie są przypadkowe – padły w kontekście aktywacji operacji EASTERN SENTRY, czyli wielodomenowej odpowiedzi NATO na eskalację działań rosyjskich. Polska wzmacnia granice, gotowość bojową i odporność na ataki cyfrowe oraz informacyjne.

Co to oznacza dla czytelnika?

  • Możemy spodziewać się większej liczby ćwiczeń wojskowych, przelotów myśliwców i obecności wojsk sojuszniczych.

  • Rząd apeluje o czujność wobec dezinformacji i fałszywych wiadomości w sieci.

  • Bezpieczeństwo cyfrowe staje się kluczowe – zarówno dla instytucji, jak i zwykłych obywateli.

  • Polska jest aktywnym członkiem NATO – jesteśmy chronieni, ale również zobowiązani do działań odstraszających.

