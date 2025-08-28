Polska podrywa myśliwce. Wojsko ogłosiło pełną gotowość
W nocy z 27 na 28 sierpnia Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak rakietowy na terytorium Ukrainy, uderzając w wiele miast, w tym Kijów. W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ogłosiło pełną gotowość obronną i uruchomiło wszystkie niezbędne procedury w polskiej przestrzeni powietrznej.
Podwyższona gotowość polskich i sojuszniczych sił powietrznych
Dowództwo Operacyjne potwierdziło, że w reakcji na ataki polskie myśliwce, a także samoloty sojusznicze NATO, rozpoczęły operowanie nad Polską.
Jednocześnie naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan najwyższej gotowości, aby monitorować wszelkie potencjalne zagrożenia.
Działania prewencyjne, nie bojowe
Wojsko podkreśla, że działania te mają charakter wyłącznie prewencyjny. Ich celem jest ochrona polskiej przestrzeni powietrznej i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, zwłaszcza w rejonach przygranicznych.
Podkreślono również, że sytuacja jest stale monitorowana, a wszystkie podległe jednostki są gotowe do natychmiastowej reakcji, jeśli doszłoby do eskalacji.
Brak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej
Choć alarm podniósł gotowość całego systemu obronnego, nie odnotowano żadnego wtargnięcia rosyjskich pocisków ani samolotów na teren Polski.
Około godziny 7:00 rano Dowództwo Operacyjne poinformowało, że operacje polskich i sojuszniczych myśliwców zakończono, a systemy obrony powietrznej wróciły do standardowego trybu działania.
Sytuacja pokazuje, że Polska pozostaje bezpieczna, jednak ataki Rosji na Ukrainę bezpośrednio wpływają na poziom gotowości naszych służb.
W przypadku eskalacji konfliktu mieszkańcy Polski mogą spodziewać się częstszych komunikatów alarmowych.
Warto śledzić informacje publikowane przez Dowództwo Operacyjne RSZ oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Eksperci ostrzegają, że kolejne zmasowane ataki mogą powodować zwiększoną aktywność NATO w naszym regionie.
