Polska szykuje zmiany w prawach Ukraińców! Dramatyczne decyzje w sprawie pobytu.
Polska przygotowuje ustawę dla Ukraińców, a co to oznacza dla mieszkańców? W ostatnich dniach w MSWiA odbyło się istotne spotkanie z udziałem ministra Macieja Duszczyka oraz ambasadora Ukrainy w Polsce, Wasyla Bodnara. Temat? Uregulowanie sytuacji prawnej obywateli Ukrainy po 1 października 2025 roku. To moment kluczowy Polska nie chce, by legalność pobytu milionów osób stała się niepewna.
Co zostało ustalone?
Ministerstwo potwierdziło, że pracuje nad projektem nowej ustawy, która ma jasno określić status Ukraińców mieszkających w Polsce. W planie są zapewnienia: dostęp do pracy, edukacji, świadczeń socjalnych i opieki zdrowotnej ma być zagwarantowany. Ambasador Bodnar podkreślił, że rozwiązania przejściowe pozwolą uniknąć tzw. „pustki prawnej”, nawet jeśli nowa ustawa nie wejdzie od razu w życie.
Jaki jest cel nowelizacji specustawy?
Obecne przepisy, które chronią Ukraińców do września 2025 roku, wymagają przedłużenia. Projekt przewiduje utrzymanie ochrony tymczasowej i dostępu do podstawowych usług do 4 marca 2026 roku. To nie tylko formalność — to zapewnienie stabilności dla osób, które uczyniły z Polski swój nowy dom.
Co to znaczy dla zwykłych ludzi?
Dla mieszkańców Ukrainy żyjących w Polsce — to ratunkowa deska. Bez nowelizacji wiele osób mogłoby stracić prawo do pracy, edukacji czy opieki zdrowotnej. Nowe przepisy dają czas państwu i społecznościom na przygotowanie kursu na przyszłość.
Gdzie jesteśmy?
Proces legislacyjny ruszył — projekt został już przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do dalszych prac. Szczegóły nadal są uzupełniane, ale cel został jasno postawiony: Polska chce, by prawa Ukraińców zostały chronione i uregulowane w uczciwy i trwały sposób. Polska stawia na bezpieczeństwo prawne mieszkańców Ukrainy, przygotowując specjalny pakiet ustaw. To nie tylko polityka — to gest odpowiedzialności, który daje jasny sygnał: każdy ma tu prawo do stabilności i godnego życia.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.