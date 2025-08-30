Polska w stanie wzmożonej czujności. Stopnie BRAVO i BRAVO-CRP przedłużone!
Premier Donald Tusk zdecydował o przedłużeniu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP do końca listopada. To sygnał dla służb i administracji, by utrzymały wzmożoną gotowość wobec możliwych zagrożeń terrorystycznych i cyberataków.
Premier przedłużył stopnie alarmowe. BRAVO i BRAVO-CRP obowiązują do końca listopada
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, na mocy których stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP pozostaną w mocy do 30 listopada 2025 roku. Decyzja obejmuje cały kraj, a także polską infrastrukturę energetyczną za granicą. To sygnał dla służb, aby utrzymały wzmożoną gotowość w obliczu możliwych zagrożeń.
Czym są stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP?
Stopnie alarmowe stanowią część systemu reagowania państwa na potencjalne zagrożenia o charakterze terrorystycznym i cybernetycznym. BRAVO to drugi z czterech poziomów wprowadzanych w sytuacji przewidywalnego ryzyka zamachu lub ataku. Z kolei BRAVO-CRP odnosi się do cyberprzestrzeni i oznacza konieczność wzmożonej kontroli systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz infrastruktury krytycznej.
Dlaczego przedłużono stan gotowości?
Jak wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych jest związane z oceną aktualnych zagrożeń i ma charakter prewencyjny. – Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania – podkreślono w komunikacie.
Obowiązki administracji i służb
Przedłużenie stopni alarmowych oznacza, że administracja publiczna i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą zachować szczególną czujność. W praktyce oznacza to monitoring infrastruktury krytycznej, kontrolę systemów informatycznych i gotowość do szybkiej reakcji w razie wystąpienia incydentów.
Bezpieczeństwo priorytetem
Decyzja premiera ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa państwa i obywateli. W obliczu rosnących zagrożeń, także w sferze cyberprzestrzeni, rząd nie wyklucza dalszych działań mających na celu wzmocnienie ochrony kraju i polskich interesów za granicą.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.