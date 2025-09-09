Polska zamyka granice. Białoruś oburzona. Mińsk wzywa polskiego dyplomatę
Premier Donald Tusk podjął drastyczną decyzję w obliczu zbliżających się rosyjsko-białoruskich ćwiczeń. Od północy z czwartku na piątek Polska całkowicie zamyka granicę z Białorusią – także przejścia kolejowe. To odpowiedź na manewry „Zapad 2025”, które budzą niepokój NATO i ekspertów wojskowych.
W piątek rozpoczynają się bardzo agresywne rosyjsko-białoruskie manewry na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy – powiedział premier przed posiedzeniem Rady Ministrów. Manewry „Zapad 2025” to pierwszy tego typu pokaz siły od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.
Białoruś oburzona. Mińsk wzywa polskiego dyplomatę
Decyzja Polski wywołała natychmiastową reakcję Mińska. Chargé d’affaires Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Ożanna został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi w celu złożenia ustnego protestu w związku z decyzją strony polskiej o zawieszeniu ruchu przez granicę państwową na czas trwania ćwiczeń Zapad-2025 – przekazano w oficjalnym komunikacie.
Białoruskie władze oskarżają Polskę o „nielegalne działania” i nazywają zamknięcie granicy „nadużyciem położenia geograficznego”. Tymczasowe zawieszenie (działania) przejścia granicznego wskazuje raczej na zamiar ukrycia własnych działań niż na jakiekolwiek zagrożenie ze strony Białorusi – twierdzą władze w Mińsku.
Manewry „Zapad 2025” to nie tylko pokaz siły
Ćwiczenia wojskowe zaplanowane na 12-16 września budzą szczególne obawy ekspertów. Tegoroczne ćwiczenia obejmą po raz pierwszy w historii trening użycia broni nuklearnej, a do końca roku Rosja planuje rozmieścić na Białorusi swój najnowszy system rakietowy Oresznik – zdolny do przenoszenia głowic jądrowych i uderzeń na cele w głębi Europy z prędkością uniemożliwiającą skuteczne przechwycenie.
Oficjalnie w manewrach ma wziąć udział około 13 tysięcy żołnierzy. Jednak inspektor generalny Bundeswehry Carsten Breuer podał, że w ćwiczeniach weźmie udział 13 tys. ludzi na Białorusi i 30 tys. w Rosji. To znacznie więcej niż pierwotnie deklarowano.
Eksperci ostrzegają przed prowokacjami
Generał Leon Komornicki ostrzega, że manewry mogą być „preludium” do agresji wobec państw NATO. Zakładamy, że tym ćwiczeniom może towarzyszyć zwiększenie wojny nerwów, wojny informacyjnej, wojny hybrydowej – powiedział wiceszef MON Paweł Zalewski.
Szczególne obawy budzą przygotowania do symulacji ataku na tak zwany przesmyk suwalski – strategiczny korytarz łączący Polskę z państwami bałtyckimi.
Zamknięcie może potrwać dłużej niż same ćwiczenia
Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński wyjaśnił, że zamknięcie będzie miało charakter czasowy, choć – jak zaznaczył – nie można wykluczyć, że granica pozostanie nieprzekraczalna dłużej niż w dniach planowanych ćwiczeń, czyli 12-16 września.
Dotychczas osoby prywatne mogły przekraczać granicę wyłącznie przez przejście kolejowe w Terespolu. Teraz zostanie ono całkowicie zamknięte wraz z wszystkimi przejściami towarowymi.
Polska odpowiada własnymi manewrami
W odpowiedzi na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Polska organizuje własne manewry „Iron Defender 2025” z udziałem około 34 tysięcy żołnierzy – kilka razy więcej, niż oficjalnie deklarowana wielkość Zapadu. W ćwiczeniach wezmą udział także siły sojusznicze NATO.
Również Litwa wzmacnia ochronę swoich granic. Litewska Państwowa Służba graniczna ogłosiła wzmocnienie ochrony granic kraju. W oficjalnym komunikacie zapowiedziano uruchomienie „wyższego poziomu” bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla ciebie?
Dla mieszkańców regionu: Jeśli masz rodzinę po białoruskiej stronie granicy lub prowadzisz interesy w tym kierunku, przygotuj się na całkowite odcięcie. Nie będzie możliwości ani osobistych wizyt, ani transportu towarów.
Dla przedsiębiorców: Firmy handlujące z Białorusią stracą na kilka dni dostęp do rynku. Warto zabezpieczyć alternatywne trasy dostaw przez inne kraje, jeśli to możliwe.
Dla mieszkańców przygranicznej: Spodziewaj się wzmożonych patroli wojska i służb granicznych. Możliwe są też prowokacje ze strony białoruskiej – unikaj zbliżania się do linii granicznej.
Zamknięcie granicy to pierwsza tak radykalna decyzja Polski wobec Białorusi od lat. Pokazuje, jak poważnie władze traktują zagrożenie płynące z manewrów „Zapad 2025” i rosnącą agresywność reżimu Łukaszenki.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.