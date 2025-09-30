Polska zatonie w deszczu i chłodzie! Burze, ulewy i zimne noce w całym kraju.
Nadchodzi zmienna jesienna aura. Początek weekendu zapowiada się kapryśnie. Na większości obszaru Polski niebo będzie zasnute chmurami, a momentami spadnie przelotny deszcz.
W wielu regionach opady pojawią się zarówno we wtorek, jak i w środę, co nie ucieszy osób liczących na pogodny początek października.
Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy kilkunastu stopni. W wielu miejscach termometry pokażą niewiele ponad 10 stopni Celsjusza, a nocą i nad ranem wartości spadną do około 3–5 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany, miejscami silniejszy, zwłaszcza podczas przechodzenia frontów atmosferycznych i w czasie opadów.
We wschodnich i południowo-wschodnich regionach deszcz może być bardziej intensywny. Chmury długo utrzymają się nad tym obszarem, a przejaśnienia będą rzadkością. Nie można też wykluczyć lokalnych burz, które dodatkowo pogorszą warunki pogodowe.
Choć prognoza nie przewiduje gwałtownych zjawisk, aura zdecydowanie przypomina o nadchodzącej jesieni. Pogoda stanie się chłodna, zmienna i nieprzewidywalna. To nie będzie weekend sprzyjający dłuższym spacerom bez przygotowania. Warto zabrać parasol, cieplejszą kurtkę i być gotowym na częste opady.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.