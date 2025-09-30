Polska zatonie w deszczu i chłodzie! Burze, ulewy i zimne noce w całym kraju.

Nadchodzi zmienna jesienna aura. Początek weekendu zapowiada się kapryśnie. Na większości obszaru Polski niebo będzie zasnute chmurami, a momentami spadnie przelotny deszcz.

W wielu regionach opady pojawią się zarówno we wtorek, jak i w środę, co nie ucieszy osób liczących na pogodny początek października.

Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy kilkunastu stopni. W wielu miejscach termometry pokażą niewiele ponad 10 stopni Celsjusza, a nocą i nad ranem wartości spadną do około 3–5 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany, miejscami silniejszy, zwłaszcza podczas przechodzenia frontów atmosferycznych i w czasie opadów.

We wschodnich i południowo-wschodnich regionach deszcz może być bardziej intensywny. Chmury długo utrzymają się nad tym obszarem, a przejaśnienia będą rzadkością. Nie można też wykluczyć lokalnych burz, które dodatkowo pogorszą warunki pogodowe.

Choć prognoza nie przewiduje gwałtownych zjawisk, aura zdecydowanie przypomina o nadchodzącej jesieni. Pogoda stanie się chłodna, zmienna i nieprzewidywalna. To nie będzie weekend sprzyjający dłuższym spacerom bez przygotowania. Warto zabrać parasol, cieplejszą kurtkę i być gotowym na częste opady.

 

