Polska zbroi się na potęgę, Unia bije rekordy wydatków! Alarm w Brukseli.
UE przełamuje granice obronności. Polska staje się numerem jeden w Europie, w całej Unii Europejskiej trwa bezprecedensowy wyścig zbrojeń. W 2025 roku kraje wspólnoty wydadzą rekordowe 381 miliardów euro na obronność, co odpowiada średnio 2,1 procent PKB.
To historyczny moment, ponieważ po raz pierwszy udało się przekroczyć dawny cel NATO wynoszący dwa procent. Polska wysuwa się tu na pozycję absolutnego lidera i jest dziś na ustach wszystkich sojuszników.
Polska wyprzedza całą Europę
Warszawa przeznacza na zbrojenia aż 4,48 procent swojego PKB. To wynik, którego nie osiąga żadne inne państwo w Sojuszu. Dla porównania Litwa i Łotwa wydają odpowiednio cztery oraz 3,73 procent, co oznacza, że Polska w widoczny sposób dystansuje nawet swoich regionalnych partnerów. W praktyce nasz kraj inwestuje w armię na skalę niespotykaną dotąd w nowoczesnej historii. To nie tylko zakupy sprzętu, ale także rozbudowa przemysłu obronnego, nowe kontrakty na samoloty, systemy rakietowe i pojazdy bojowe.
Europa zmienia kierunek
Rosnące wydatki nie są przypadkowe. Po latach spokojniejszej polityki obronnej Europa obudziła się w nowej rzeczywistości geopolitycznej. Kryzysy na granicach, wojna w Ukrainie i niepewność globalna sprawiają, że rządy inwestują w wojsko jak nigdy wcześniej. Polska korzysta z tego momentu, by zyskać przewagę i stać się filarem bezpieczeństwa w regionie. Dla Warszawy to szansa, aby nie tylko reagować na zagrożenia, ale też kształtować kierunek całej unijnej polityki.
Program SAFE i wielka zmiana w UE
Unia uruchamia także gigantyczny program SAFE, którego wartość to 150 miliardów euro. Ma on umożliwić wspólne zakupy uzbrojenia, budowę zintegrowanej obrony przeciwlotniczej, rozwój dronów bojowych i systemów cyberbezpieczeństwa. Polska jako państwo, które już teraz przeznacza na obronę rekordowe kwoty, ma szansę być jednym z głównych beneficjentów tego projektu. To oznacza nie tylko silniejszą armię, ale również setki nowych miejsc pracy w przemyśle zbrojeniowym i transfer technologii, które mogą na stałe zmienić naszą gospodarkę.
Co to oznacza dla Polaków
Rekordowe inwestycje w obronność to nie są suche liczby. To decyzje, które wpływają na życie każdego obywatela. Silna armia daje poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie wymaga olbrzymich nakładów finansowych z budżetu państwa. To oznacza zmiany w wydatkach publicznych i konieczność równowagi między inwestycjami w wojsko a codziennymi potrzebami społeczeństwa. Eksperci podkreślają jednak, że Polska znajduje się w kluczowym momencie historii i wybiera drogę, która ma zagwarantować bezpieczeństwo na całe dekady.
Polska nie jest już tylko jednym z wielu członków wspólnoty. Staje się krajem, który wyznacza kierunek całej Unii i który odgrywa pierwszoplanową rolę w budowie nowej europejskiej architektury obronnej.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.