Polska znów liderem! Jesteśmy potęgą, a Mazowsze odgrywa kluczową rolę
Polska jest dziś jednym z największych producentów borówki wysokiej na świecie, a Mazowsze odgrywa w tym sukcesie kluczową rolę. Najnowsze dane pokazują, że krajowe zbiory wzrosły w ciągu dwóch dekad aż piętnastokrotnie, a polskie owoce trafiają na stoły konsumentów w całej Europie. To właśnie ten „superowoc” stał się jednym z największych hitów eksportowych polskiego sadownictwa.
Polski superowoc podbija Europę
Polska należy dziś do światowej czołówki producentów borówki wysokiej, potocznie nazywanej borówką amerykańską. W ciągu ostatnich dwóch dekad krajowa produkcja wzrosła aż piętnastokrotnie, a nasze plantacje odpowiadają już za około jedną trzecią wszystkich zbiorów w Unii Europejskiej. Duży udział w tym sukcesie ma Mazowsze, które pozostaje najważniejszym regionem upraw.
Polska wśród liderów światowej produkcji
Jeszcze na początku XXI wieku borówka była w Polsce owocem niszowym. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa krajowe zbiory wzrosły z około 4 tys. ton w 2004 roku do blisko 65 tys. ton w 2025 roku. Równocześnie powierzchnia plantacji zwiększyła się z około 1 tys. do 12,6 tys. hektarów.
Dzięki temu Polska odpowiada obecnie za około 33 proc. produkcji borówki w całej Unii Europejskiej i – obok Hiszpanii – jest największym producentem tych owoców we Wspólnocie. W skali świata nasz kraj znajduje się w ścisłej czołówce producentów.
Europejskie rynki chętnie kupują polskie borówki
Rosnąca produkcja idzie w parze z eksportem. W 2025 roku za granicę trafiło około 21 tys. ton polskich borówek, czyli niemal jedna trzecia całych krajowych zbiorów.
Największym odbiorcą pozostają Niemcy, do których trafia blisko 29 proc. eksportowanych owoców. Dużym zainteresowaniem polskie borówki cieszą się również w Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz innych krajach europejskich.
Eksperci podkreślają, że owoce dobrze znoszą transport, dzięki czemu z powodzeniem trafiają na odległe rynki, zachowując wysoką jakość.
Mazowsze liderem upraw
Największym zagłębiem produkcji borówki w Polsce pozostaje województwo mazowieckie. To właśnie tutaj znajduje się około 29 proc. krajowej powierzchni upraw. Kolejne miejsca zajmują województwa lubelskie oraz łódzkie.
Mazowsze od lat rozwija specjalistyczne plantacje, a korzystne warunki glebowe i doświadczenie producentów sprawiają, że region pozostaje krajowym liderem w produkcji tych owoców.
Dlaczego borówka zdobyła taką popularność?
Borówka wysoka od lat zaliczana jest do produktów określanych mianem „superfood”. Owoce są cenione za wysoką zawartość antyoksydantów, witamin oraz błonnika. Większość krajowej produkcji trafia na rynek jako świeże owoce deserowe, choć borówki wykorzystywane są również do produkcji soków, dżemów, mrożonek oraz wyrobów cukierniczych.
Sezon zbiorów w Polsce rozpoczyna się zwykle na początku lipca i trwa do końca sierpnia, jednak dzięki nowoczesnym metodom upraw pierwsze owoce pojawiają się na rynku już w czerwcu.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.