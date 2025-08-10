Polski rząd rusza z gigantycznym przewodnikiem na wypadek wojny. Dostaniesz go do domu!

10 sierpnia 2025 20:42

W obliczu rosnących napięć w regionie rząd przygotowuje wyjątkowy, 40-stronicowy poradnik, który trafi do 14 milionów polskich gospodarstw domowych. To pierwszy publiczny przewodnik od dekad — uwzględnia zarówno scenariusze wojenne, jak i katastrofy naturalne.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje kompleksowy poradnik bezpieczeństwa na niespotykaną dotąd skalę. „Jak przetrwać wojnę albo nieprzewidywalną klęskę żywiołową” — to treść przewodnika, który zawiera wskazówki dotyczące dostępu do czystej wody, postępowania podczas alarmu powietrznego czy planu korzystania ze schronów.

Nowy poradnik zostanie opublikowany online we wrześniu w polskiej wersji, a następnie także w angielskiej, ukraińskiej, brajlowskiej i wersji dla dzieci. Do każdego z 14 milionów polskich gospodarstw domowych wysłana zostanie jego drukowana wersja — rzadkość na tle historii najnowszej Polski.

Premier Donald Tusk podkreślił, że publikacja nie jest jedynie gadżetem, a narzędziem realnie zwiększającym gotowość i bezpieczeństwo ludności. Jednocześnie Polska zwiększa wydatki obronne — do rekordowych 4,7% PKB, co stawia kraj w czołówce Europy.

Co to oznacza dla Ciebie

  • Jesteś przygotowany? — Warto przeczytać poradnik i sprawdzić procedury bezpieczeństwa dla swojej rodziny.

  • Nie zostaniesz zaskoczony — dostaniesz go do skrzynki, co daje realny czas na przygotowania.

  • Bezpieczeństwo to sprawa każdego — nawet doraźne działania, jak zapas wody czy znajomość planu ewakuacji, mogą uratować życie.

