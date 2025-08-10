Polski rząd rusza z gigantycznym przewodnikiem na wypadek wojny. Dostaniesz go do domu!
W obliczu rosnących napięć w regionie rząd przygotowuje wyjątkowy, 40-stronicowy poradnik, który trafi do 14 milionów polskich gospodarstw domowych. To pierwszy publiczny przewodnik od dekad — uwzględnia zarówno scenariusze wojenne, jak i katastrofy naturalne.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje kompleksowy poradnik bezpieczeństwa na niespotykaną dotąd skalę. „Jak przetrwać wojnę albo nieprzewidywalną klęskę żywiołową” — to treść przewodnika, który zawiera wskazówki dotyczące dostępu do czystej wody, postępowania podczas alarmu powietrznego czy planu korzystania ze schronów.
Nowy poradnik zostanie opublikowany online we wrześniu w polskiej wersji, a następnie także w angielskiej, ukraińskiej, brajlowskiej i wersji dla dzieci. Do każdego z 14 milionów polskich gospodarstw domowych wysłana zostanie jego drukowana wersja — rzadkość na tle historii najnowszej Polski.
Premier Donald Tusk podkreślił, że publikacja nie jest jedynie gadżetem, a narzędziem realnie zwiększającym gotowość i bezpieczeństwo ludności. Jednocześnie Polska zwiększa wydatki obronne — do rekordowych 4,7% PKB, co stawia kraj w czołówce Europy.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Jesteś przygotowany? — Warto przeczytać poradnik i sprawdzić procedury bezpieczeństwa dla swojej rodziny.
-
Nie zostaniesz zaskoczony — dostaniesz go do skrzynki, co daje realny czas na przygotowania.
-
Bezpieczeństwo to sprawa każdego — nawet doraźne działania, jak zapas wody czy znajomość planu ewakuacji, mogą uratować życie.
