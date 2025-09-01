Polskie lotnisko wydaje pilny komunikat: „Loty mogą zostać przekierowane lub odwołane”

1 września 2025 09:09 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kraków Airport poinformował o poważnych utrudnieniach w ruchu lotniczym spowodowanych pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi. Część porannych lotów została przekierowana do innych portów w Polsce.

Według najnowszych danych, do Katowic skierowano rejsy z Helsinek, Mediolanu Bergamo, Sztokholmu i Sofii, natomiast lot z Kopenhagi zakończył się we Wrocławiu. Lotnisko podkreśla, że decyzje o przekierowaniach podejmują linie lotnicze, a informacje są na bieżąco aktualizowane przez przewoźników i firmy handlingowe.

Władze portu apelują do pasażerów o sprawdzanie statusu swoich lotów u przewoźników, ponieważ mogą występować kolejne zakłócenia. Na tablicach informacyjnych w terminalu oraz w aplikacji Kraków Airport publikowane są najświeższe komunikaty. Lotnisko przypomina także, że w związku z odwołaniami i opóźnieniami pasażerowie mogą korzystać z aktualnych informacji dostępnych online i w aplikacjach mobilnych.

Kraków Airport prosi o cierpliwość i wyrozumiałość, podkreślając, że bezpieczeństwo pasażerów pozostaje priorytetem. Jednocześnie dziękuje za zrozumienie w związku z niedogodnościami wynikającymi z trudnych warunków pogodowych.

