Polskie lotnisko wydaje pilny komunikat: „Loty mogą zostać przekierowane lub odwołane”
Kraków Airport poinformował o poważnych utrudnieniach w ruchu lotniczym spowodowanych pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi. Część porannych lotów została przekierowana do innych portów w Polsce.
Według najnowszych danych, do Katowic skierowano rejsy z Helsinek, Mediolanu Bergamo, Sztokholmu i Sofii, natomiast lot z Kopenhagi zakończył się we Wrocławiu. Lotnisko podkreśla, że decyzje o przekierowaniach podejmują linie lotnicze, a informacje są na bieżąco aktualizowane przez przewoźników i firmy handlingowe.
Władze portu apelują do pasażerów o sprawdzanie statusu swoich lotów u przewoźników, ponieważ mogą występować kolejne zakłócenia. Na tablicach informacyjnych w terminalu oraz w aplikacji Kraków Airport publikowane są najświeższe komunikaty. Lotnisko przypomina także, że w związku z odwołaniami i opóźnieniami pasażerowie mogą korzystać z aktualnych informacji dostępnych online i w aplikacjach mobilnych.
Kraków Airport prosi o cierpliwość i wyrozumiałość, podkreślając, że bezpieczeństwo pasażerów pozostaje priorytetem. Jednocześnie dziękuje za zrozumienie w związku z niedogodnościami wynikającymi z trudnych warunków pogodowych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.