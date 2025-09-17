Polskie produkty rozbiły bank i zaskoczyły Francuzów! Odkrycie roku! Pokonały legendy francuskiego serowarstwa
Polska serowa fala! Polskie sery podbiły świat, nie tylko oscypek. Zaskoczenie smakoszy i dumne łzy producentów. Na międzynarodowym rankingu kulinarnym polskie sery zaskoczyły konkurencję.
W zestawieniach najlepszych serów świata nasi regionalni producenci dali znać, że smak i tradycja z nad Wisły są wartymi przeciwnikami dla uznanych marek z Europy.
Nie tylko oscypek
Kiedy myślimy o polskim serowarstwie, zwykle przychodzi na myśl oscypek. Tym razem jednak to inne przysmaki zgarnęły laury. Gołka ser wędzony z mleka krowiego — dzięki wyjątkowemu smakowi i aromatowi znalazł się w ścisłej czołówce rankingu wędzonych serów, pokonując nawet oscypka w ocenie internautów. Redykołka z Podhala i Beskidu Śląskiego także zdobyła wysoką pozycję, a bundz i bryndza podhalańska potwierdziły, że sery owcze z gór mają mocny głos w świecie serów.
Czym oczarowały serowarzy z Polski
Pozostały smak, aromat i tradycyjna metoda produkcji. Gołka zachwyca wędzeniem i walcowatym, ręcznie formowanym kształtem. Redykołka uwodzi słonym, czasem lekko pikantnym smakiem i regionalną formą. Bundz i bryndza podhalańska – świeże, kremowe, czasem z delikatnym posmakiem gór — to serowa podróż przez Podhale. Zwycięstwo w rankingach buduje most między tym, co lokalne, a tym, co globalne.
Dlaczego to przełom
Bo to dowód, że Polsce już nie wystarcza lokalny sentyment zaczynamy grać w międzynarodowej lidze. Polskie sery pokazują, że tradycja może zostać doceniona na arenie globalnej. Konkursy i rankingi smaków stają się mostem między producentem z małej bacówki a konsumentem tysiące kilometrów dalej. To wielka chwila dla regionów, dla gospodarki spożywczej i dla kultury kulinarnej.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli lubisz sery spróbuj Gołki, Redykołki, Bundzu, Bryndzy Podhalańskiej. To produkty naprawdę warte uwagi. W sklepach coraz częściej znajdziesz je nie tylko w okolicy produkcji, ale też w większych miastach. Gdy pojawią się u Ciebie wybieraj lokalne wyroby, bo smak, którego nie znajdziesz nigdzie indziej, często kryje się w małych serowarniach. I pamiętaj — wspieranie lokalnych producentów to nie tylko przyjemność dla podniebienia, ale też siła społeczności i dziedzictwa. Dzisiaj gusta świata mówią jednym głosem polskie sery zasługują na uwagę, zachwyt i miejsce obok najlepszych. Czy odkryjesz je na nowo w sklepie, na targu czy podczas degustacji?
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.