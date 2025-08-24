Półtoraroczne dziecko wpadło do sadzawki! W akcji śmigłowiec LPR
W niedzielę, 24 sierpnia, przed godziną 14:00 służby ratunkowe otrzymały dramatyczne zgłoszenie z terenu gminy Sochaczew. Z informacji wynikało, że półtoraroczne dziecko wpadło do przydomowej sadzawki.
Na miejsce natychmiast skierowano strażaków oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy po dotarciu rozpoczęli akcję ratującą życie maluszka. Każda minuta miała ogromne znaczenie.
Strażacy zabezpieczyli teren i przygotowali lądowisko dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po ustabilizowaniu stanu dziecka załoga LPR przetransportowała je drogą lotniczą do szpitala, gdzie zostało objęte specjalistyczną opieką lekarską.
Na chwilę obecną nie podano szczegółowych informacji o stanie zdrowia dziecka. Wiadomo jednak, że szybka i skoordynowana akcja służb pozwoliła uratować jego życie.
Co to oznacza dla czytelników
To wydarzenie przypomina, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy przydomowych zbiornikach wodnych. Dzieci w tym wieku są bardzo ciekawe świata, a chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie oczek wodnych, sadzawek czy basenów i nigdy nie pozostawiać najmłodszych bez opieki, nawet na moment.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.