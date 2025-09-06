Pomnik Matki Bożej w Polsce większy niż Chrystus w Rio! Odsłonięcie już za rok.

6 września 2025

Polski miliarder stawia najwyższy w Europie pomnik Matki Bożej. Gigant ma mieć 55 metrów! W małej wsi Konotopie pod Toruniem powstaje monument, który już teraz budzi emocje. Gigantyczny pomnik Matki Bożej ma mierzyć aż 55 metrów wysokości i będzie najwyższym tego typu obiektem w Europie. Inwestycję finansuje polski miliarder Roman Karkosik wraz z żoną.

Monument większy niż Chrystus w Rio

Pomnik Matki Bożej w Konotopiu przewyższy słynnego Jezusa ze Świebodzina i kultową figurę w Rio de Janeiro. Sama postać Maryi ma liczyć ponad 40 metrów, a dodatkowe 15 metrów to imponujący postument w formie korony. Wewnątrz znajdzie się taras widokowy, z którego będzie można podziwiać panoramę regionu.

Symbol wiary i pokaz potęgi

Fundatorzy podkreślają, że budowa jest wotum wdzięczności. Pomnik ma być nie tylko symbolem religijnym, ale też miejscem przyciągającym turystów i pielgrzymów z całego świata. Już teraz mówi się, że Konotopie stanie się nowym punktem na mapie duchowej Polski.

Zakończenie w wyjątkowym dniu

Prace budowlane mają zakończyć się 15 sierpnia 2026 roku, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To data nieprzypadkowa, która jeszcze mocniej podkreśla religijny wymiar całego przedsięwzięcia.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli interesujesz się historią i kulturą religijną, Konotopia wkrótce stanie się obowiązkowym punktem podróży. Dla mieszkańców to szansa na rozwój turystyczny i gospodarczy, dla wiernych – nowe miejsce modlitwy i spotkań. Monument stanie się także symbolem dyskusji o roli prywatnych fortun w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Najwyższy pomnik Matki Bożej w Europie wyrasta w sercu Polski. To inwestycja, która łączy wiarę, pieniądze i ambicję. Czy stanie się duchowym przełomem, czy raczej wywoła kontrowersje?

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

