Pomnik Matki Bożej w Polsce większy niż Chrystus w Rio! Odsłonięcie już za rok.
Polski miliarder stawia najwyższy w Europie pomnik Matki Bożej. Gigant ma mieć 55 metrów! W małej wsi Konotopie pod Toruniem powstaje monument, który już teraz budzi emocje. Gigantyczny pomnik Matki Bożej ma mierzyć aż 55 metrów wysokości i będzie najwyższym tego typu obiektem w Europie. Inwestycję finansuje polski miliarder Roman Karkosik wraz z żoną.
Monument większy niż Chrystus w Rio
Pomnik Matki Bożej w Konotopiu przewyższy słynnego Jezusa ze Świebodzina i kultową figurę w Rio de Janeiro. Sama postać Maryi ma liczyć ponad 40 metrów, a dodatkowe 15 metrów to imponujący postument w formie korony. Wewnątrz znajdzie się taras widokowy, z którego będzie można podziwiać panoramę regionu.
Symbol wiary i pokaz potęgi
Fundatorzy podkreślają, że budowa jest wotum wdzięczności. Pomnik ma być nie tylko symbolem religijnym, ale też miejscem przyciągającym turystów i pielgrzymów z całego świata. Już teraz mówi się, że Konotopie stanie się nowym punktem na mapie duchowej Polski.
Zakończenie w wyjątkowym dniu
Prace budowlane mają zakończyć się 15 sierpnia 2026 roku, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To data nieprzypadkowa, która jeszcze mocniej podkreśla religijny wymiar całego przedsięwzięcia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli interesujesz się historią i kulturą religijną, Konotopia wkrótce stanie się obowiązkowym punktem podróży. Dla mieszkańców to szansa na rozwój turystyczny i gospodarczy, dla wiernych – nowe miejsce modlitwy i spotkań. Monument stanie się także symbolem dyskusji o roli prywatnych fortun w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Najwyższy pomnik Matki Bożej w Europie wyrasta w sercu Polski. To inwestycja, która łączy wiarę, pieniądze i ambicję. Czy stanie się duchowym przełomem, czy raczej wywoła kontrowersje?
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.