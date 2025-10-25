Pomoc z Polski dotarła na Ukrainę! Tysiące leków trafiły do szpitali dziecięcych.
Polska przekazała Ukrainie tysiące leków dla dzieci. Pomoc dotarła do szpitali frontowych. To kolejny gest solidarności wobec Ukrainy.
Polska przekazała naszemu wschodniemu sąsiadowi 30 tysięcy opakowań antybiotyku pediatrycznego, który trafił już do ukraińskich placówek medycznych. Transport został zorganizowany w ramach pomocy humanitarnej koordynowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.
Leki przekazano na prośbę ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia, które od miesięcy zmaga się z dramatycznym niedoborem środków farmaceutycznych dla najmłodszych pacjentów. Szpitale dziecięce w strefach przyfrontowych, zwłaszcza na wschodzie kraju, mają ogromne problemy z dostępem do antybiotyków, insuliny i leków przeciwbólowych.
Antybiotyki z Polski mają trafić do jednostek medycznych w rejonie Charkowa, Dniepra i Zaporoża, gdzie liczba rannych dzieci stale rośnie. To tam lekarze codziennie walczą o życie najmłodszych ofiar rosyjskich ataków.
Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, dostarczone preparaty są w pełni dostosowane do potrzeb pediatrycznych mają odpowiednie dawki i formę podania. Transport został zrealizowany w ścisłej współpracy z ukraińską administracją medyczną, a konwój dotarł bezpiecznie do miejsca przeznaczenia.
Co to oznacza dla Ukrainy?
W obliczu wojny każda dostawa leków to realna pomoc. Polska od początku rosyjskiej inwazji dostarcza Ukrainie sprzęt medyczny, środki opatrunkowe i leki ratujące życie. Tym razem wsparcie dotyczy najbardziej bezbronnych dzieci, które od ponad dwóch lat żyją w cieniu wojny.
Eksperci podkreślają, że ten gest ma nie tylko znaczenie humanitarne, ale też symboliczne. Pokazuje, że mimo trudności gospodarczych Polska konsekwentnie wspiera Ukrainę, nie tylko militarnie, lecz także w dziedzinie zdrowia i opieki nad cywilami. Pomoc, która właśnie dotarła, może uratować tysiące najmłodszych istnień.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
