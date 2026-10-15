Ponad 1,4 mln zł mandatów w Warszawie. Policja ujawnia wyniki wielkiej akcji
Warszawska policja podsumowała kolejne miesiące akcji „Ciche Miasto”. Funkcjonariusze skontrolowali już 4592 pojazdy i wystawili 3382 mandaty na łączną kwotę ponad 1,4 mln zł. Zatrzymano również 143 prawa jazdy oraz 477 dowodów rejestracyjnych. Policja zapowiada, że działania będą kontynuowane, a kierowcy poruszający się po centrum stolicy muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami.
W czwartek, 15 października, Komenda Stołeczna Policji opublikowała wyniki działań prowadzonych od marca 2026 roku. Akcja „Ciche Miasto” jest skierowana przede wszystkim przeciwko kierowcom pojazdów generujących nadmierny hałas, ale obejmuje również inne wykroczenia drogowe.
Tysiące mandatów w Warszawie. Policja podała dokładne liczby
Bilans akcji pokazuje skalę kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy stołecznej drogówki.
|Wyniki akcji „Ciche Miasto”
|Liczba
|Skontrolowane pojazdy
|4592
|Nałożone mandaty
|3382
|Łączna kwota mandatów
|1 419 290 zł
|Zatrzymane prawa jazdy
|143
|Zatrzymane dowody rejestracyjne
|477
|Badania hałasu sonometrem
|104
|Zatrzymane dowody za naruszenia dotyczące ochrony środowiska
|76
|Sprawy skierowane do dalszego postępowania, w tym do sądu
|144
Ważne: nie wszystkie 3382 mandaty zostały wystawione za głośne wydechy. Policjanci karali również za przekraczanie prędkości, agresywną jazdę i inne naruszenia przepisów.
Policja sprawdza głośne samochody. Kierowcy mogą stracić dowód rejestracyjny
Jednym z głównych celów działań jest ograniczenie hałasu powodowanego przez samochody i motocykle z niesprawnymi lub zmodyfikowanymi układami wydechowymi.
Podczas kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę na pojazdy, w których usunięto lub przerobiono elementy odpowiedzialne za tłumienie dźwięku.
Jeżeli podejrzewają przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, mogą przeprowadzić pomiar za pomocą sonometru.
Od początku akcji wykonano 104 badania hałasu. W 76 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne w związku z naruszeniami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym nadmiernym hałasem emitowanym przez układ wydechowy.
Łącznie podczas działań zatrzymano 477 dowodów rejestracyjnych, przede wszystkim z powodu nieprawidłowego stanu technicznego pojazdów.
Kontrole w centrum Warszawy. Policja wskazała konkretne ulice
Funkcjonariusze koncentrują działania przede wszystkim w Śródmieściu i innych ruchliwych punktach stolicy.
Wzmożonych kontroli można spodziewać się szczególnie na ulicach:
- Marszałkowskiej, Grzybowskiej, Królewskiej i Świętokrzyskiej,
- w Alejach Jerozolimskich,
- w rejonie placów Grzybowskiego, Teatralnego, Zamkowego i Piłsudskiego.
Kontrole prowadzą zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane patrole.
Policja podkreśla, że działania nie ograniczają się do weekendowych nocy. Kierowcy mogą zostać zatrzymani do kontroli również w innych dniach i godzinach.
Akcja „Ciche Miasto” będzie kontynuowana
Stołeczna policja zapowiada dalsze kontrole pojazdów, których stan techniczny może naruszać obowiązujące przepisy.
Funkcjonariusze będą zwracać uwagę nie tylko na nadmiernie głośne układy wydechowe, ale także na niebezpieczne zachowania kierowców.
Od marca do października do dalszego postępowania, w tym do sądu, skierowano już 144 sprawy.
Celem akcji jest ograniczenie uciążliwego hałasu na warszawskich ulicach oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
Komenda Stołeczna Policji nie podała terminu zakończenia działań. Oznacza to, że kontrole pod hasłem „Ciche Miasto” będą prowadzone nadal.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.