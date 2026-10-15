Ponad 162 tysiące kontroli szkół i 187 zatrzymanych. MSWiA zwołuje odprawę w sprawie bezpieczeństwa uczniów

15 października 2026 21:40 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Policja ujawniła najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji prowadzonej w związku z niebezpiecznymi zdarzeniami w szkołach. Funkcjonariusze przeprowadzili już ponad 162 tysiące kontroli placówek oświatowych, odnotowali 482 zdarzenia wymagające czynności w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego i zatrzymali 187 osób. W piątek, 16 października, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński spotka się z przedstawicielami służb, aby podsumować dotychczasowe działania.

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Ławki z krzesłami w klasie
Ławki z krzesłami w klasie. Fot. Pixabay

W ostatnich dniach bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli stało się jednym z najważniejszych tematów w całej Polsce. Seria niebezpiecznych incydentów w placówkach oświatowych doprowadziła do zwiększenia aktywności policji w rejonach szkół.

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Funkcjonariusze prowadzą kontrole, analizują zgłoszenia dotyczące potencjalnych zagrożeń oraz monitorują internet. Działania mają zapobiegać kolejnym niebezpiecznym sytuacjom.

Pilna odprawa w MSWiA. Kierwiński spotka się z przedstawicielami służb

W piątek, 16 października, o godzinie 10.00 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się odprawa poświęcona bezpieczeństwu w polskich szkołach.

W spotkaniu mają uczestniczyć:

  • minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński,
  • wiceminister MSWiA Czesław Mroczek,
  • wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz,
  • komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń.

Podczas spotkania przedstawiciele rządu i policji mają podsumować działania realizowane w ostatnich dniach.

Odprawa ma dotyczyć zarówno wyników dotychczasowych interwencji, jak i sytuacji związanej z zagrożeniami w placówkach oświatowych.

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Na razie nie poinformowano, czy po spotkaniu zostaną ogłoszone dodatkowe rozwiązania lub nowe procedury bezpieczeństwa.

Ponad 162 tysiące kontroli i 187 zatrzymanych

W czwartek, 15 października, policja przekazała najnowsze statystyki prowadzonej akcji.

Według danych aktualnych na godzinę 6.00 funkcjonariusze przeprowadzili w całym kraju ponad 162 tysiące kontroli szkół.

Jednocześnie odnotowano 482 zdarzenia, przy których policjanci podjęli czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Od początku działań zatrzymano 187 osób.

To jeden z najbardziej wyrazistych bilansów ogólnopolskiej operacji.

Trzeba jednak podkreślić, że liczba kontroli nie oznacza liczby odrębnych szkół. Jedna placówka mogła być sprawdzana wielokrotnie.

Podobnie liczba zatrzymanych nie jest równoznaczna z liczbą osób, którym udowodniono popełnienie przestępstwa.

Policja monitoruje internet przez całą dobę

Działania nie ograniczają się do patroli w pobliżu szkół.

Policjanci całodobowo monitorują również przestrzeń internetową, gdzie mogą pojawiać się informacje o planowanych niebezpiecznych działaniach, groźby lub fałszywe alarmy.

Funkcjonariusze analizują zgłoszenia i podejmują czynności w sytuacjach, w których istnieje podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa.

Celem działań jest możliwie szybkie wykrywanie zagrożeń, zanim dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia.

Policja reaguje także na sygnały przekazywane przez dyrekcje szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Warszawa i Mazowsze. Bezpieczeństwo szkół pod szczególną uwagą

Ogólnopolska akcja obejmuje również Warszawę i województwo mazowieckie.

W ostatnim czasie w regionie odnotowywano niebezpieczne sytuacje związane między innymi z groźbami kierowanymi wobec uczniów, posiadaniem niebezpiecznych przedmiotów oraz zgłoszeniami mogącymi wymagać interwencji służb.

Zdarzenia te wywołały niepokój wśród rodziców i pracowników placówek oświatowych.

W odpowiedzi policja prowadzi wzmożone działania prewencyjne i reaguje na sygnały o potencjalnych zagrożeniach.

Przedstawiony w czwartek bilans 162 tysięcy kontroli i 187 zatrzymanych dotyczy jednak całego kraju, a nie wyłącznie Warszawy lub Mazowsza.

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