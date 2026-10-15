Ponad 162 tysiące kontroli szkół i 187 zatrzymanych. MSWiA zwołuje odprawę w sprawie bezpieczeństwa uczniów
Policja ujawniła najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji prowadzonej w związku z niebezpiecznymi zdarzeniami w szkołach. Funkcjonariusze przeprowadzili już ponad 162 tysiące kontroli placówek oświatowych, odnotowali 482 zdarzenia wymagające czynności w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego i zatrzymali 187 osób. W piątek, 16 października, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński spotka się z przedstawicielami służb, aby podsumować dotychczasowe działania.
W ostatnich dniach bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli stało się jednym z najważniejszych tematów w całej Polsce. Seria niebezpiecznych incydentów w placówkach oświatowych doprowadziła do zwiększenia aktywności policji w rejonach szkół.
Funkcjonariusze prowadzą kontrole, analizują zgłoszenia dotyczące potencjalnych zagrożeń oraz monitorują internet. Działania mają zapobiegać kolejnym niebezpiecznym sytuacjom.
Pilna odprawa w MSWiA. Kierwiński spotka się z przedstawicielami służb
W piątek, 16 października, o godzinie 10.00 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się odprawa poświęcona bezpieczeństwu w polskich szkołach.
W spotkaniu mają uczestniczyć:
- minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński,
- wiceminister MSWiA Czesław Mroczek,
- wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz,
- komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń.
Podczas spotkania przedstawiciele rządu i policji mają podsumować działania realizowane w ostatnich dniach.
Odprawa ma dotyczyć zarówno wyników dotychczasowych interwencji, jak i sytuacji związanej z zagrożeniami w placówkach oświatowych.
Na razie nie poinformowano, czy po spotkaniu zostaną ogłoszone dodatkowe rozwiązania lub nowe procedury bezpieczeństwa.
📣 ZAPOWIEDŹ | Odprawa ministra @MKierwinski, wiceministra @czeslawmroczek, wiceminister edukacji @PaulinaPW2024 z przedstawicielami Policji nt. podsumowania działań @PolskaPolicja w związku z ostatnimi wydarzeniami w placówkach oświatowych.
🗓️ 16 października br.
⏰ godz. 10:00
📍 Siedziba MSWiA, S. Batorego 5, Warszawa
🖇️ Więcej informacji na stronie MSWiA. Link w komentarzu.
— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) October 15, 2026
Ponad 162 tysiące kontroli i 187 zatrzymanych
W czwartek, 15 października, policja przekazała najnowsze statystyki prowadzonej akcji.
Według danych aktualnych na godzinę 6.00 funkcjonariusze przeprowadzili w całym kraju ponad 162 tysiące kontroli szkół.
Jednocześnie odnotowano 482 zdarzenia, przy których policjanci podjęli czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
Od początku działań zatrzymano 187 osób.
To jeden z najbardziej wyrazistych bilansów ogólnopolskiej operacji.
Trzeba jednak podkreślić, że liczba kontroli nie oznacza liczby odrębnych szkół. Jedna placówka mogła być sprawdzana wielokrotnie.
Podobnie liczba zatrzymanych nie jest równoznaczna z liczbą osób, którym udowodniono popełnienie przestępstwa.
Policja monitoruje internet przez całą dobę
Działania nie ograniczają się do patroli w pobliżu szkół.
Policjanci całodobowo monitorują również przestrzeń internetową, gdzie mogą pojawiać się informacje o planowanych niebezpiecznych działaniach, groźby lub fałszywe alarmy.
Funkcjonariusze analizują zgłoszenia i podejmują czynności w sytuacjach, w których istnieje podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa.
Celem działań jest możliwie szybkie wykrywanie zagrożeń, zanim dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia.
Policja reaguje także na sygnały przekazywane przez dyrekcje szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.
Warszawa i Mazowsze. Bezpieczeństwo szkół pod szczególną uwagą
Ogólnopolska akcja obejmuje również Warszawę i województwo mazowieckie.
W ostatnim czasie w regionie odnotowywano niebezpieczne sytuacje związane między innymi z groźbami kierowanymi wobec uczniów, posiadaniem niebezpiecznych przedmiotów oraz zgłoszeniami mogącymi wymagać interwencji służb.
Zdarzenia te wywołały niepokój wśród rodziców i pracowników placówek oświatowych.
W odpowiedzi policja prowadzi wzmożone działania prewencyjne i reaguje na sygnały o potencjalnych zagrożeniach.
Przedstawiony w czwartek bilans 162 tysięcy kontroli i 187 zatrzymanych dotyczy jednak całego kraju, a nie wyłącznie Warszawy lub Mazowsza.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.