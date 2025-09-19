Ponad 200 tys. Polaków dostanie wezwania. Jeśli zignorujesz to konsekwencje mogą być bardzo bolesne
Już na początku 2026 roku tysiące Polaków staną przed wyzwaniem, które budzi spore emocje i niepewność. To obowiązek, którego zlekceważenie może mieć poważne konsekwencje.
Ponad 200 tys. Polaków stanie przed komisją wojskową. Kary za nieobecność będą surowe
Na początku 2026 roku rozpocznie się kolejna kwalifikacja wojskowa, obejmująca ponad 200 tys. obywateli. Choć to nie pobór do wojska, lecz obowiązkowa procedura ewidencyjna, zignorowanie wezwania może kosztować grzywnę, a nawet przymusowe doprowadzenie przez policję. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało już szczegółowe rozporządzenie w tej sprawie.
Czym jest kwalifikacja wojskowa?
Wielu młodych ludzi obawia się, że wezwanie do komisji to jednoznaczny sygnał o konieczności służby wojskowej. W rzeczywistości kwalifikacja wojskowa to przede wszystkim badanie stanu zdrowia, ocena zdolności do służby i aktualizacja danych w ewidencji wojskowej. To rutynowy proces, który pozwala armii określić potencjał rezerw. W obecnym kontekście geopolitycznym nabiera jednak szczególnego znaczenia i dla wielu osób będzie pierwszym realnym zetknięciem z obowiązkiem wobec państwa.
Nie tylko mężczyźni dostaną wezwania
Wbrew powszechnemu przekonaniu, wezwania trafią nie tylko do mężczyzn. Na komisję będą musiały stawić się również kobiety z roczników 1999–2007, które posiadają kwalifikacje szczególnie przydatne w wojsku. Dotyczy to przede wszystkim absolwentek kierunków medycznych, weterynarii, psychologii, a także lotnictwa czy informatyki. To dowód, że armia potrzebuje nie tylko żołnierzy do walki w terenie, ale także specjalistek z zakresu nowoczesnych technologii i wsparcia medycznego.
Kto konkretnie zostanie wezwany?
Łącznie przed komisjami wojskowymi stanie około 235 tys. osób. Największą grupę będą stanowić mężczyźni urodzeni w 2007 roku, którzy w 2026 r. skończą 19 lat. Wezwania obejmą również starsze roczniki – 2002–2006 – w przypadku osób, które wcześniej z różnych powodów nie przeszły kwalifikacji, a także tych, którzy zostali czasowo uznani za niezdolnych do służby.
Jakie grożą kary za nieobecność?
Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia. Wezwanie przed komisję jest obowiązkowe i opiera się na ustawie o obronie Ojczyzny. Niestawienie się bez usprawiedliwienia oznacza ryzyko nałożenia grzywny. W przypadku uporczywego uchylania się od obowiązku możliwe jest także przymusowe doprowadzenie przez policję, a nawet kara ograniczenia wolności.
Jedynym sposobem na uniknięcie sankcji jest usprawiedliwienie nieobecności. Osoba wezwana, która nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna jak najszybciej poinformować o tym urząd, którego dane kontaktowe znajdują się na wezwaniu.
Kontekst międzynarodowy i znaczenie kwalifikacji
Choć MON zapewnia, że kwalifikacja nie oznacza automatycznego wcielenia do wojska, w obliczu ćwiczeń wojskowych w regionie i rosnącego napięcia na granicy z Białorusią, procedura ta ma szczególne znaczenie. Polska armia chce lepiej przygotować rezerwy, a społeczeństwo dostaje sygnał, że obowiązek obrony Ojczyzny to realne zadanie, a nie tylko teoria z podręczników.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.