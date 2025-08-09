Ponad 2600 zł miesięcznie dla seniorów? Sejm szykuje wielką niespodziankę!
Dodatek dopełniający w wysokości ponad 2600 zł może wkrótce trafić do znacznie większej grupy osób. Sejm pracuje nad zmianami, które mają wyrównać sytuację emerytów i rencistów dotąd pozbawionych tego wsparcia. Jeśli projekt zostanie przyjęty, tysiące seniorów zyskają nowe źródło dochodu.
Dodatek tylko dla wybranych – to się może zmienić
Dodatek dopełniający obowiązuje od 2024 roku i jest przyznawany osobom całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę socjalną. Obecnie jego wysokość wynosi 2610,72 zł miesięcznie. Po doliczeniu renty socjalnej świadczeniobiorcy otrzymują łącznie około 4500 zł, co znacząco poprawia ich sytuację finansową.
Problem w tym, że podobnego wsparcia nie otrzymują emeryci ani renciści z ZUS, choć wielu z nich znajduje się w takiej samej sytuacji zdrowotnej. Zróżnicowanie to od dawna budzi kontrowersje i zarzuty nierównego traktowania.
Sejm reaguje na głosy krytyki
Sejmowa komisja rozpoczęła prace nad nowelizacją przepisów. Projekt zakłada, że dodatek dopełniający trafi do wszystkich osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji – bez względu na to, z którego systemu otrzymują świadczenie. Zmiana ma objąć nie tylko dotychczasowych beneficjentów renty socjalnej, ale także rencistów z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytów wymagających stałej opieki.
Eksperci podkreślają, że to krok w stronę wyrównania szans, ponieważ obecne przepisy dzielą osoby z identycznym stopniem niepełnosprawności na lepszych i gorszych.
Skutki finansowe i termin wprowadzenia zmian
Jeżeli ustawa zostanie przyjęta, świadczeniem może zostać objętych nawet kilkaset tysięcy osób. To oznacza dodatkowe obciążenie dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale zdaniem autorów projektu, koszty są uzasadnione – wsparcie trafi do osób najbardziej potrzebujących.
Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych tygodniach. Ostateczne rozwiązania zależą od stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów.
Szansa na godniejsze życie dla tysięcy osób
Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, dodatek dopełniający w wysokości ponad 2600 zł miesięcznie stanie się dostępny również dla emerytów i rencistów z ZUS. Dla wielu z nich będzie to ogromne wsparcie, które pozwoli lepiej radzić sobie z rosnącymi kosztami życia i zapewnić opiekę, jakiej wymagają.
