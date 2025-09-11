Ponad 600 policjantów i strażaków w akcji! Polska neutralizuje rosyjskie drony
11 września 2025 roku na terenie kilku województw trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza i neutralizacyjna po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W działaniach bierze udział ponad 600 funkcjonariuszy Policji i strażaków, którzy wspólnie z wojskiem zabezpieczają miejsca zdarzeń i szukają kolejnych maszyn.
Policjanci i strażacy w akcji
Do działań skierowano niemal 400 policjantów z jednostek w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Radomiu i Kielc. Wsparcie zapewnia także 17 pirotechników z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, specjalizujących się w neutralizacji materiałów wybuchowych.
Na miejscu pracuje również ponad 200 strażaków – 94 z Państwowej Straży Pożarnej oraz 113 druhów z OSP. Do akcji zaangażowano 63 pojazdy, które biorą udział zarówno w zabezpieczaniu terenów, jak i w logistyce poszukiwań.
Znaleziono już 16 dronów
Według najnowszych danych odnaleziono wraki i szczątki 16 dronów w różnych miejscowościach, m.in. w Czosnówce, Cześnikach, Mniszkowie, Olesnie, Wielkim Łanie, Wohyniu, Wyrykach, Zabłociu-Kolonii, Nowym Mieście nad Pilicą, Bychawce Trzeciej czy Smykowie. Wciąż trwają poszukiwania co najmniej trzech kolejnych maszyn.
Wysoka gotowość służb
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w związku z sytuacją w stan podwyższonej gotowości postawiono ponad 13 tysięcy policjantów. Alarm dotyczy w szczególności jednostek z garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.
Tło wydarzeń
Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z wtorku na środę (9–10 września). Według Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę, na radarach odnotowano co najmniej 19 dronów, które wleciały nad terytorium naszego kraju.
Co to oznacza dla Polski?
Incydent ten jest jednym z najpoważniejszych od początku wojny w Ukrainie. Polska i sojusznicy z NATO traktują go jako celową prowokację ze strony Rosji. Służby zapewniają, że sytuacja pozostaje pod kontrolą, a każdy przypadek znalezienia szczątków dronów jest natychmiast zabezpieczany i badany.
