Ponad połowa szpitali w Polsce ofiarą cyberataków? Dramatyczne ustalenia raportu
Ponad połowa polskich szpitali zmaga się z wyciekami danych – alarmuje najnowszy raport Grant Thornton i ResilientX. W 50 przebadanych placówkach wykryto blisko 700 luk bezpieczeństwa, a w sieci dostępnych jest już ponad 2,2 tysiąca haseł powiązanych z systemami medycznymi. Eksperci ostrzegają, że skutki cyberataków mogą być dramatyczne i bezpośrednio zagrażać pacjentom.
Polskie szpitale stają się coraz częściej celem cyberprzestępców. Jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Grant Thornton i ResilientX, aż ponad połowa placówek medycznych w kraju doświadczyła wycieków danych. Skala problemu jest alarmująca – w 50 przebadanych szpitalach ujawniono blisko 700 poważnych luk bezpieczeństwa, które mogą być wykorzystane do cyberataków.
Według raportu, w sieci krąży obecnie ponad 2,2 tys. haseł powiązanych ze szpitalami. To oznacza, że cyberprzestępcy mają realną możliwość uzyskania dostępu do systemów placówek medycznych i przejęcia wrażliwych danych pacjentów. Najbardziej zagrożone są duże jednostki, których kontrakty z NFZ przekraczają 200 mln zł – to one stanowią najatrakcyjniejszy cel dla hakerów.
Eksperci ostrzegają, że konsekwencje mogą być dramatyczne. W raporcie przypomniano, że w Niemczech i Wielkiej Brytanii odnotowano przypadki śmierci pacjentów w wyniku paraliżu systemów szpitalnych po atakach hakerskich. Zakłócenia w pracy oddziałów ratunkowych czy blokada dostępu do dokumentacji medycznej mogą mieć bezpośrednie skutki dla zdrowia i życia pacjentów.
Mimo że nakłady na zabezpieczenia systemów informatycznych w polskiej ochronie zdrowia rosną, problemem pozostaje brak odpowiednio przeszkolonych kadr oraz spójnych procedur reagowania. Cyberprzestępcy potrafią wykorzystać znalezione luki w zaledwie kilka godzin, dlatego – jak podkreślają autorzy raportu – kluczowe są szybkie reakcje i regularne szkolenia pracowników.
Eksperci apelują do władz i dyrekcji szpitali, aby traktować bezpieczeństwo cyfrowe jako element równie ważny, co sprzęt medyczny czy standardy leczenia. W dobie rosnącej liczby cyberataków to właśnie dane pacjentów stają się jednym z najcenniejszych zasobów, a ich ochrona powinna być priorytetem całego systemu ochrony zdrowia.
