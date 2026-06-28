Popełniamy 1 kluczowy błąd przy włączaniu wiatraka. Zamiast chłodzić, podnosi temperaturę w pokoju
Większość z nas w trakcie upalnych dni i nocy ratuje się tradycyjnymi wentylatorami pokojowymi. Czy wiesz, że nieprawidłowe ustawienie tego urządzenia może przynieść odwrotny skutek i jeszcze bardziej nagrzać Twoje mieszkanie?
Wentylator nie chłodzi powietrza – chłodzi Cię
To największy mit, jaki trzeba obalić na wstępie. Wentylator, w przeciwieństwie do klimatyzacji, w żaden sposób nie obniża temperatury powietrza w pomieszczeniu. Jego jedynym zadaniem jest wprawienie powietrza w ruch. Uczucie chłodu, jakie czujemy siadając przed włączonym urządzeniem, to efekt fizjologiczny – pędzące powietrze przyspiesza odparowywanie potu z naszej skóry, a to właśnie parowanie odbiera ciepło i daje ulgę. Innymi słowy: wentylator chłodzi Cię, nie pokój.
Błąd, który popełnia większość z nas
Najczęstszy scenariusz wygląda tak: zamykamy okna, żeby „nie wpuszczać upału”, stawiamy wentylator na środku pokoju i kierujemy go na siebie. To właśnie ten układ tworzy zamknięty obieg gorąca – urządzenie tylko miesza to samo, już rozgrzane powietrze, krążące w kółko po pomieszczeniu, bez żadnej wymiany na świeże. Drugi częsty błąd to praca wentylatora w pustym pokoju, gdy nikogo w nim nie ma – urządzenie nie chłodzi wtedy ścian ani mebli, a jedynie niepotrzebnie zużywa prąd i nagrzewa własny silnik od długotrwałej pracy.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak ustawić wentylator, żeby naprawdę pomógł
- W ciągu dnia, gdy na zewnątrz jest goręcej niż w mieszkaniu, trzymaj okna zamknięte i zasłonięte, a wentylator kieruj bezpośrednio na siebie, nie na całe pomieszczenie – chłodzisz w ten sposób ciało, nie powietrze, i to jest jedyny sensowny cel w ciągu dnia.
- Wieczorem i w nocy, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej tej w mieszkaniu, zmień strategię: otwórz okno i postaw wentylator tak, by wypychał nagrzane powietrze z pokoju na zewnątrz, albo – jeśli z drugiej strony mieszkania wpada chłodniejsze powietrze – skieruj go tak, by wciągał je do wnętrza.
- Zrób domowy „klimatyzator”: postaw przed pracującym wentylatorem szeroką miskę z kostkami lodu lub zamrożonymi butelkami wody. Powietrze, zanim do Ciebie dotrze, owieje zimną powierzchnię i realnie się schłodzi – efekt trwa, dopóki lód się nie roztopi, zwykle godzinę lub dwie.
- Nie zostawiaj wentylatora włączonego w pustym pokoju „na zapas” – nie obniży to temperatury wnętrza, a tylko zuzyje prąd i niepotrzebnie obciąży silnik urządzenia.
- Połącz wentylator z zasłonionymi w ciągu dnia roletami czy żaluzjami – ograniczenie nagrzewania od słońca ma większe znaczenie dla temperatury w pokoju niż samo ustawienie wentylatora.
- Jeśli masz okna po dwóch stronach mieszkania, wieczorem zrób przeciąg – to najskuteczniejszy, darmowy sposób na szybką wymianę powietrza, znacznie lepszy niż jeden wentylator pracujący przy zamkniętych oknach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.