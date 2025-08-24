Popularna funkcja znika z aplikacji Moja Biedronka. Klienci zaskoczeni zmianami

24 sierpnia 2025 10:26 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka ogłosiła znaczące modyfikacje w zasadach korzystania z aplikacji Moja Biedronka oraz karty lojalnościowej. Najwięcej emocji wśród klientów wywołało usunięcie możliwości współdzielenia konta oraz przekazywania punktów promocyjnych. Zmiany wchodzą w życie od 21 sierpnia 2025 roku i obejmą również użytkowników starszych modeli urządzeń Apple.

Fot. Warszawa w Pigułce

Koniec ze współdzieleniem kont w aplikacji

Sieć poinformowała, że od teraz jeden profil w aplikacji będzie mógł być używany wyłącznie przez jedną osobę. Klienci, którzy dotychczas korzystali z jednego konta lojalnościowego w gronie rodziny lub znajomych, nie będą już mieli takiej możliwości.

Decyzja ta wywołała falę komentarzy w sieci. Wielu klientów wyraża niezadowolenie, podkreślając, że dotychczasowy system był wygodny i ułatwiał korzystanie z promocji.

Nowe wymagania dla użytkowników Apple

Biedronka podniosła minimalną wymaganą wersję systemu iOS do 16. Oznacza to, że osoby korzystające ze starszych modeli iPhone’ów będą musiały zaktualizować system lub rozważyć wymianę telefonu, jeśli ich urządzenia nie obsługują nowszej wersji oprogramowania.

Dobre wieści: aplikacja dostępna na tabletach

Nie wszystkie zmiany spotkały się z krytyką. Biedronka rozszerzyła funkcjonalność aplikacji, umożliwiając korzystanie z niej również na tabletach. Dzięki temu klienci zyskają wygodniejszy dostęp do ofert i planowania zakupów na większym ekranie.

Koniec z przekazywaniem punktów promocyjnych

Kolejną istotną zmianą jest rezygnacja z opcji dzielenia się punktami promocyjnymi między użytkownikami. Punkty przypisane do konta będą teraz całkowicie indywidualne. To element szerszej strategii sieci, której celem jest personalizacja oferty i ścisła kontrola nad wykorzystaniem rabatów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl