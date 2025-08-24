Popularna funkcja znika z aplikacji Moja Biedronka. Klienci zaskoczeni zmianami
Biedronka ogłosiła znaczące modyfikacje w zasadach korzystania z aplikacji Moja Biedronka oraz karty lojalnościowej. Najwięcej emocji wśród klientów wywołało usunięcie możliwości współdzielenia konta oraz przekazywania punktów promocyjnych. Zmiany wchodzą w życie od 21 sierpnia 2025 roku i obejmą również użytkowników starszych modeli urządzeń Apple.
Koniec ze współdzieleniem kont w aplikacji
Sieć poinformowała, że od teraz jeden profil w aplikacji będzie mógł być używany wyłącznie przez jedną osobę. Klienci, którzy dotychczas korzystali z jednego konta lojalnościowego w gronie rodziny lub znajomych, nie będą już mieli takiej możliwości.
Decyzja ta wywołała falę komentarzy w sieci. Wielu klientów wyraża niezadowolenie, podkreślając, że dotychczasowy system był wygodny i ułatwiał korzystanie z promocji.
Nowe wymagania dla użytkowników Apple
Biedronka podniosła minimalną wymaganą wersję systemu iOS do 16. Oznacza to, że osoby korzystające ze starszych modeli iPhone’ów będą musiały zaktualizować system lub rozważyć wymianę telefonu, jeśli ich urządzenia nie obsługują nowszej wersji oprogramowania.
Dobre wieści: aplikacja dostępna na tabletach
Nie wszystkie zmiany spotkały się z krytyką. Biedronka rozszerzyła funkcjonalność aplikacji, umożliwiając korzystanie z niej również na tabletach. Dzięki temu klienci zyskają wygodniejszy dostęp do ofert i planowania zakupów na większym ekranie.
Koniec z przekazywaniem punktów promocyjnych
Kolejną istotną zmianą jest rezygnacja z opcji dzielenia się punktami promocyjnymi między użytkownikami. Punkty przypisane do konta będą teraz całkowicie indywidualne. To element szerszej strategii sieci, której celem jest personalizacja oferty i ścisła kontrola nad wykorzystaniem rabatów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.