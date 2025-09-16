Poseł PiS chce zmian w konstytucji? Czeka na decyzję prezydenta
Krzysztof Szczucki ujawnił własny plan na nową konstytucję. Polityk PiS przedstawił propozycje zmian dotyczących najważniejszych organów państwa i zapowiedział, że czeka na decyzję prezydenta w sprawie swojego udziału w pracach konstytucyjnych.
Krzysztof Szczucki prezentuje założenia nowej konstytucji. PiS szykuje projekt zmian
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki przedstawił założenia nowej konstytucji, nad którymi pracował w ostatnich miesiącach. Jak podkreślił, propozycje obejmują kompleksowe rozwiązania dotyczące władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, a także dodatkowe kwestie, które – jego zdaniem – powinny znaleźć się w ustawie zasadniczej.
Konstytucja w książce i polityce
Szczucki zaznaczył, że szczegółowe założenia zostały opisane w jego najnowszej książce, w której ostatni rozdział poświęcono właśnie projektowi nowej konstytucji. – To całościowy system, obejmujący wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania państwa – podkreślił polityk w rozmowie z Wirtualną Polską.
Parlamentarzysta przyznał, że chciałby, aby jak najwięcej jego propozycji znalazło się w oficjalnym projekcie PiS. Zwrócił jednak uwagę, że istnieją dwa odrębne plany: jego autorskie założenia oraz odrębna wizja przygotowywana przez partię.
Współpraca z prezydentem?
Na pytanie o możliwy udział w pracach konstytucyjnych przy Pałacu Prezydenckim, Szczucki odpowiedział, że czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. – Takiej rozmowy jeszcze nie odbyliśmy. Oczywiście jestem gotów wspierać pana prezydenta na każdym etapie jego działalności – zapewnił poseł PiS.
Nowa konstytucja to temat, który w polityce powraca od lat, jednak dotąd żadna z propozycji nie zyskała wystarczającego poparcia, by przejść drogę legislacyjną. Czy tym razem będzie inaczej – okaże się w nadchodzących miesiącach.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.