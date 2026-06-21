Potężny huk na warszawskim Ursynowie. Mieszkańcy zaniepokojeni, na miejscu pojawiły się służby

21 czerwca 2026 23:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

óźnym wieczorem mieszkańcy południowej części Warszawy usłyszeli głośny huk, który wywołał niepokój wśród okolicznych mieszkańców. Około godziny 23:13 w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się liczne relacje osób, które twierdziły, że odgłos przypominał wybuch.

Fot. Warszawa w Pigułce

Chwilę później w rejonie Kabat zauważono pojazdy służb ratunkowych. Na miejscu pojawili się strażacy, policjanci oraz karetka pogotowia.

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W sieci szybko zaczęły pojawiać się kolejne wpisy od mieszkańców różnych części Ursynowa.

„Na Kabatach też było bardzo mocno słychać” – relacjonują internauci.

Inni informują o działaniach służb w pobliżu szkoły przy ul. Warchałowskiego. Według świadków strażacy mieli przeszukiwać teren z wykorzystaniem latarek.

Pojawiają się również informacje o radiowozach i wozach strażackich widzianych w okolicy ul. Dereniowej.

Służby prowadzą działania

Na ten moment nie są znane oficjalne przyczyny zdarzenia. Nie wiadomo również, czy huk był związany z eksplozją, awarią techniczną czy innym incydentem.

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Z informacji przekazywanych przez mieszkańców wynika, że służby koncentrują swoje działania w rejonie szkoły przy ul. Warchałowskiego. Funkcjonariusze sprawdzają okolicę i ustalają okoliczności zdarzenia.

Niepokój na Ursynowie

Wieczorny huk był na tyle silny, że usłyszały go osoby znajdujące się w różnych częściach Ursynowa, w tym na Kabatach. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne pytania o źródło odgłosu oraz powód interwencji służb.

Na razie brak oficjalnego komunikatu policji lub straży pożarnej dotyczącego zdarzenia.

Do sprawy będziemy wracać

Sytuacja jest rozwojowa. Czekamy na informacje od służb i będziemy na bieżąco aktualizować artykuł, gdy pojawią się nowe ustalenia.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli znajdujesz się w rejonie Kabat, Dereniowej lub ul. Warchałowskiego, możesz napotkać służby prowadzące działania. Na ten moment nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców, jednak warto śledzić oficjalne komunikaty i zachować ostrożność. Jeśli byłeś świadkiem zdarzenia lub posiadasz dodatkowe informacje, możesz skontaktować się z naszą redakcją.

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