Potężny huk na warszawskim Ursynowie. Mieszkańcy zaniepokojeni, na miejscu pojawiły się służby
óźnym wieczorem mieszkańcy południowej części Warszawy usłyszeli głośny huk, który wywołał niepokój wśród okolicznych mieszkańców. Około godziny 23:13 w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się liczne relacje osób, które twierdziły, że odgłos przypominał wybuch.
Chwilę później w rejonie Kabat zauważono pojazdy służb ratunkowych. Na miejscu pojawili się strażacy, policjanci oraz karetka pogotowia.
Mieszkańcy pytają: co wydarzyło się w Warszawie?
W sieci szybko zaczęły pojawiać się kolejne wpisy od mieszkańców różnych części Ursynowa.
„Na Kabatach też było bardzo mocno słychać” – relacjonują internauci.
Inni informują o działaniach służb w pobliżu szkoły przy ul. Warchałowskiego. Według świadków strażacy mieli przeszukiwać teren z wykorzystaniem latarek.
Pojawiają się również informacje o radiowozach i wozach strażackich widzianych w okolicy ul. Dereniowej.
Służby prowadzą działania
Na ten moment nie są znane oficjalne przyczyny zdarzenia. Nie wiadomo również, czy huk był związany z eksplozją, awarią techniczną czy innym incydentem.
Z informacji przekazywanych przez mieszkańców wynika, że służby koncentrują swoje działania w rejonie szkoły przy ul. Warchałowskiego. Funkcjonariusze sprawdzają okolicę i ustalają okoliczności zdarzenia.
Niepokój na Ursynowie
Wieczorny huk był na tyle silny, że usłyszały go osoby znajdujące się w różnych częściach Ursynowa, w tym na Kabatach. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne pytania o źródło odgłosu oraz powód interwencji służb.
Na razie brak oficjalnego komunikatu policji lub straży pożarnej dotyczącego zdarzenia.
Do sprawy będziemy wracać
Sytuacja jest rozwojowa. Czekamy na informacje od służb i będziemy na bieżąco aktualizować artykuł, gdy pojawią się nowe ustalenia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli znajdujesz się w rejonie Kabat, Dereniowej lub ul. Warchałowskiego, możesz napotkać służby prowadzące działania. Na ten moment nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców, jednak warto śledzić oficjalne komunikaty i zachować ostrożność. Jeśli byłeś świadkiem zdarzenia lub posiadasz dodatkowe informacje, możesz skontaktować się z naszą redakcją.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.