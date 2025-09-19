Potężny pożar w Polsce! Ponad 20 zastępów straży walczy z ogniem przez całą noc i dzień
Noc z czwartku na piątek w Hajnówce na Podlasiu była wyjątkowo dramatyczna. Kilkanaście minut po północy służby otrzymały zgłoszenie o dużym pożarze w dwukondygnacyjnym budynku usługowo-handlowym przy ulicy Piłsudskiego. To w tym obiekcie przed laty mieściło się kultowe kino „Leśnik”.
Na miejsce natychmiast wysłano ponad 20 zastępów straży pożarnej, które do rana walczyły z żywiołem. Płomienie błyskawicznie objęły znaczną część obiektu, a akcja gaśnicza – jak podkreślają strażacy – była wyjątkowo trudna i wymagająca.
Na szczęście, mimo ogromnej skali pożaru, nikt nie odniósł obrażeń. Strażacy odcięli zagrożony teren i skupili się na niedopuszczeniu, aby ogień rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki.
Akcja gaśnicza nadal trwa, a służby pracują nieprzerwanie od wielu godzin. Ze względu na charakter pożaru konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu oraz podnośników, by dostać się do płonących kondygnacji od strony dachu.
Przyczyny wybuchu ognia na razie nie są znane. Eksperci z wydziału dochodzeniowo-śledczego straży pożarnej mają je ustalić po całkowitym opanowaniu sytuacji.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.