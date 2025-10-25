Powrót poboru do armii! Decyzja, która zaskoczyła całą Europę.
Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, parlament podjął historyczną decyzję. Po 17 latach przerwy kraj nad Adriatykiem zdecydował o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej.
Parlament w Zagrzebiu przegłosował ustawę, która zmieni zasady obronności państwa i życie tysięcy młodych Chorwatów. Decyzja zapadła w atmosferze napięć w Europie i rosnących obaw o bezpieczeństwo regionu.
Decyzja, która zmieni pokolenie
Za ustawą głosowało 84 posłów, przeciw było 11, a 31 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że już w najbliższych miesiącach młodzi Chorwaci po ukończeniu 18 roku życia znów trafią do wojskowych koszar. Służba ma trwać dwa miesiące, a pierwszy nabór ruszy jeszcze w tym roku. Rocznie przeszkolonych zostanie około czterech tysięcy rekrutów.
Nowe przepisy obejmują wyłącznie mężczyzn, ale kobiety będą mogły dobrowolnie wziąć udział w szkoleniu i trafić do rezerwy. Osoby, które z powodów moralnych lub religijnych nie chcą służyć w wojsku, będą mogły wybrać alternatywną formę przygotowania obronnego w ramach służby cywilnej.
Dlaczego Chorwacja wraca do poboru
Rząd w Zagrzebiu tłumaczy, że decyzja wynika z konieczności wzmocnienia zdolności obronnych kraju. Chorwacja, licząca zaledwie nieco ponad cztery miliony mieszkańców, musi liczyć się z nowymi realiami geopolitycznymi. Wojna w Ukrainie, napięcia na Bałkanach i niepewność w regionie zmuszają państwa do przemyślenia swojej strategii bezpieczeństwa.
Władze podkreślają też aspekt społeczny. Służba wojskowa ma pomóc młodym ludziom rozwinąć dyscyplinę, odpowiedzialność i umiejętności przydatne w życiu cywilnym. W ocenie rządu taki system ma zwiększyć integrację społeczną i przygotować obywateli na sytuacje kryzysowe.
Społeczne wątpliwości i nowe wyzwania
Decyzja budzi jednak mieszane reakcje. Część społeczeństwa popiera powrót poboru, widząc w nim wzmocnienie patriotyzmu i bezpieczeństwa kraju. Inni ostrzegają, że obowiązek może zniechęcać młodych ludzi do nauki lub przyspieszyć falę emigracji zarobkowej. Chorwacja od lat zmaga się z odpływem młodych obywateli do krajów Unii Europejskiej, a wprowadzenie obowiązkowej służby może te tendencje pogłębić.
Nie brakuje też obaw dotyczących przygotowania systemu do takiej reformy. Ośrodki szkoleniowe będą musiały w krótkim czasie przyjąć tysiące poborowych, a resort obrony już zapowiada rozbudowę infrastruktury i rekrutację dodatkowego personelu.
Co to oznacza dla Ciebie
Decyzja Chorwacji to nie tylko zmiana wewnętrzna. To sygnał, że Europa Środkowa i Południowa zaczyna na nowo budować systemy obronne. Dla regionu może to oznaczać początek nowego trendu, w którym państwa zwiększają zaangażowanie obywateli w kwestie bezpieczeństwa.
Jeśli interesujesz się polityką, obronnością lub sytuacją w regionie, warto śledzić ten proces. Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej może wpłynąć na stabilność Bałkanów, a nawet na decyzje sąsiednich państw. To także przypomnienie, że bezpieczeństwo przestaje być pojęciem abstrakcyjnym, a staje się codziennym obowiązkiem obywateli.
Chorwacja właśnie postawiła na model obrony oparty na obywatelach, nie tylko na armii zawodowej. To decyzja symboliczna, ale i praktyczna. Oznacza powrót do wartości, które w ostatnich latach w Europie wydawały się już przeszłością.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.