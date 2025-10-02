Pożar hali przemysłowej pod Warszawą. Na miejscu kilkanaście zastępów straży. Dym widoczny z autostrady A2!
Pod Warszawą wybuchł potężny pożar hali przemysłowej w miejscowości Bramki. Ogień objął cały budynek, a gęsty dym widać z autostrady A2. Na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej.
Potężny pożar hali pod Warszawą
W miejscowości Bramki, niedaleko Warszawy, doszło dziś do groźnego pożaru hali przemysłowej. Jak informuje TVN24, płomienie objęły cały budynek o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Na miejscu działa już dziesięć zastępów straży pożarnej.
Ogień pojawił się w hali należącej do firmy zajmującej się recyklingiem części samochodowych. Według relacji młodszego ogniomistrza Damiana Dolniaka ze straży pożarnej powiatu warszawskiego zachodniego, ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, obejmując całą konstrukcję. Gęsty, ciemny dym można dostrzec nawet z autostrady A2.
Walka strażaków z żywiołem
Strażacy prowadzą akcję gaśniczą i starają się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na pobliskie budynki. Sytuacja jest dynamiczna, a działania prowadzone są w trudnych warunkach ze względu na intensywne zadymienie.
Brak informacji o poszkodowanych
Dotychczas nie odnotowano osób rannych ani poszkodowanych. Jak przekazał Dolniak, służby skupiają się obecnie na opanowaniu pożaru i zabezpieczeniu terenu.
Sytuacja jest rozwojowa, a straż pożarna apeluje, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia i umożliwić swobodny dojazd jednostkom ratunkowym.
